限制孩子玩手機不是體罰 衛福部：屬合理管教

衛福部保護司今天澄清，限制孩子使用手機、電腦，不是體罰，屬合理管教範圍，正研修兒少權益法，明訂不得對兒少為各種形式的暴力樣態，以保障兒少的安全、權益及福祉。

衛生福利部保護服務司發布新聞稿澄清指出，今天有媒體報導，引用家扶基金會蒐集父母教養兒少的方式與數據做為圖表內容，將「限制使用（手機、電腦）」歸類為「體罰」，實與體罰的定義不符。

衛福部保護服務司科長黃瑞雯接受媒體聯訪表示，體罰是以處罰為目的，在身體上施加強制力，或要求擺出特定動作，讓孩子的身體客觀上感到痛苦，或身心受到侵害行為，比方說要求孩子做出拱橋姿勢、打耳光或手臂、捏大腿或耳朵等，所以限制使用手機、不能玩電腦等，不屬於體罰範圍。

法務部日前公告修正民法，刪除「懲戒」文字，改為教養時不得對子女為身心暴力行為。黃瑞雯說明，最近國際潮流認為文字上不要使用懲戒兩個字，父母在教養時，應該要考量孩子的年齡、發展程度，「重點是不能有身心暴力行為」。

黃瑞雯進一步指出，實務上曾有些案子已進入法院階段，但家長主訴自己有懲戒孩子權利，通常進入法院的案件都比較嚴重，可能是要申請保護令、提獨立告訴、改變監護等，甚至是要安置的個案，經相關單位評估，父母照顧狀況不好，父母卻拿出民法這個條文說可以責打、棒打小孩。

衛福部表示，目前正研修兒童及少年福利與權益保障法，明訂不得對兒少為各種形式的暴力樣態，包含身體暴力、精神暴力、性暴力等，以保障兒少的安全、權益及福祉。

此外，相關部會將致力於建置正向教養的相關諮詢與服務資源，以協助家長透過非暴力的方式教養兒少；此外，案件通報的用意是協助家長改善或發展比較好的教養方式，而非負面標籤或裁罰家長為目的，期以鼓勵家長創造正向的親子溝通與互動經驗，讓兒少在良好的環境中成長。