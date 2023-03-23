一張圖看壯觀雷雨帶在這 專家集氣：召喚春雨 盼往南移動

春雨要來了。「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專說，召喚春雨，希望壯觀的雷雨帶，能在明後天跟著鋒面往南移動，越南邊越好。

網友留言，「祈求雨水趕快降臨」、「來吧，來集水區下吧，我準備好了」、「來吧！大家水桶都準備好了」、「期望下在中南部，北部下在集水區」、「祈求上天下場大雨吧」、「這一次這麼渴望直接來襲」。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，周末期間鋒面由北往南逐漸通過台灣，預期各地都會有短暫陣雨出現的機會，其中周六鋒面影響最大，台灣海峽北部到台灣北部陸地降雨系統發展比較活躍，甚至不排除有局部雷雨出現的可能性。

吳聖宇說，周日鋒面的結構逐漸轉差，出現雷雨的機會減少，但是雲雨帶仍持續影響，降雨的情況還是普遍會發生。

吳聖宇表示，整體來看，這波鋒面對於中部、北部還有宜蘭、花蓮等地降雨會比較明顯，南部以及台東地區降雨就比較少，中北部地區的旱象會有舒緩的幫助，但是要完全解決缺水的問題可能還沒有辦法，南部地區的旱象幫助較小，還是要持續節約用水，等待更多降雨出現。