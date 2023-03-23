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大腸息肉冷切除出血少 台灣研究成果登美醫學期刊

中央社／ 台北23日電

大腸鏡安全與否，影響民眾檢查意願，台灣6間醫療院所納入逾4000名受試者進行實驗，結果顯示，在切除息肉後發生出血，熱切除組比例1.5%，冷切除組僅0.4%、堪稱「完勝」，這一實驗近期更登上美國內科醫學會官方期刊。

團隊指出，大腸息肉採冷切除（cold snarepolypectomy，不通電方式），過程需要時間更短，術後至急診、需住院比例低；小於1公分息肉採取冷切，將來會變成醫療常規、臨床準則，台大醫院等已漸進將其納入標準治療（Standard of care）；熱切則較適用於大顆息肉。

國科會今天舉辦學術成果記者會，國立台灣大學醫學院內科教授邱瀚模，介紹顛覆大腸鏡治療息肉傳統思維的「冷革命」實驗。

邱瀚模指出，大腸鏡切除息肉，傳統上均以金屬線圈套住病灶後，通電切除，通電除了較容易切割組織外，也因同時燒灼血管，被理所當然地認為，可以減少術後出血併發症，但臨床上術後出血仍不在少數。

邱瀚模表示，國外已發現冷切除似乎比較不會傷及深層血管，術後傷口也比較不易紅腫發炎。

不過，他指出，過去比較熱切、冷切方式的相關臨床試驗，主要療效指標都是病灶切除完整度與施術時間等，沒有以「出血」為主要療效指標、且受試者人數足夠的大規模臨床試驗，驗證冷切在降低術後出血方面的效益。

在國科會計畫支持下，以台大醫院為首的6家台灣醫療院所，組成團隊，首次以術後出血作為主要療效指標。

團隊2018年至2020年間，納入4270名在接受大腸鏡時發現0.4公分至1公分息肉的受試者，進行隨機分派試驗。

其中2137名分派至冷切組，2133名分派至熱切組；最終，冷切組、熱切組分別有8名（0.4%）、31名（1.5%）受試者在切除息肉後發生出血，而嚴重出血者分別為1名（0.05%）與8名（0.04%）。

實驗結果證實，以大腸鏡切除息肉時，如果以冷切、即不通電方式切除1公分以下大腸息肉，可以顯著減少術後發生延遲性出血相關併發症的風險；邱瀚模表示，驗證安全度的外溢效應，是讓更多人願意做大腸癌篩檢。

在其他次要療效指標方面，邱瀚模指出，冷切除的施術時間明顯較低，術後到急診求診與必須住院的比例，也明顯較熱切組低。至於治療效果，病灶切除完整度與息肉檢體回收率，兩組並無差異。

他補充，研究中冷切組的出血，幾乎集中在術後2天內，熱切組遲至術後第9天仍有出血，這對院方、受檢者意義重大，對大型連假前的大腸鏡檢查排程或術後日常生活與行程安排，影響甚巨。

與會的台大醫院院長吳明賢表示，這一研究成果今年2月登上美國內科醫學會（American College ofPhysician）官方期刊「內科學年刊」（Annals ofInternal Medicine），能登上此刊物的實驗，多是能改變臨床準則者。

國科會指出，參與此項臨床試驗的醫療院所，除台大醫院，也包含輔大醫院、三軍總醫院、台大新竹分院、嘉義基督教醫院以及義大醫院。

台大醫院 除息

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