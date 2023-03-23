青年購屋難！ 課囤房稅可釋出空屋

台灣民眾要不吃不喝10年才買得起房！國民黨主席朱立倫23日於記者會指出，房貸壓力隨著升息增加，租金指數也連年上升，居住已成最重大的民生議題。OURs都市改造組織研究員廖庭輝呼籲，政府應靠囤房稅或包租代管等方式，讓市場釋出空屋，並減免房東租稅負擔，才能解決租屋黑市的問題。

10年薪資才夠買房

朱立倫表示，台灣青年人最關心的問題就「買不起房」，「房租又漲了」等問題。他強調，2022年台灣民眾平均需要9.58年的薪資才能買得起房，在台北與新北的狀況更誇張，需要民眾不吃不喝16.22、12.85年才能購屋。

他指出，央行調漲利息後，就算民眾能夠買房，房貸壓力也愈來龐大，尤其在雙北的房貸族，恐需要將5到6成的薪資花在房貸上。朱立倫也說，如果民眾買不起，只好選擇租房，但租金近期漲幅破紀錄，連續8個月漲了將近2%，尤其南部地區上漲狀況更嚴重，租屋負擔也暴增。

國政基金會執行長柯志恩指出，根據資料顯示，各年齡層購屋的金額都有增加的趨勢，如近10年來，35歲以下族群購屋負擔增加了約300萬元，主力購屋年齡層也增加5歲，意味著民眾需要花更長的時間才能夠買房。

囤房稅可助空屋釋出

主計處統計，2020年全台租戶數共87.6萬，但繳稅的房東卻只有30萬，預計租屋有65.7%都是不透明的黑市。

「租屋黑市問題嚴重，並非政府大撒幣的租屋補貼就能解決，目前補貼執行率也只有6成，」廖庭輝指出，擴大並健全租屋市場，透過「囤房稅」或包租代管的方式，引導空屋出租；並赦免房東的租稅負擔，才能納管租屋市場；也才適合進行租屋與住宅等補貼政策。

他說，「建商過去大量建築房子，但房價卻沒有下降」，罪魁禍首其實是地方政府總是以「最高標」的方式標售土地，產生錨定效應，導致建商或民眾賣房時，也認為「房子就是要賣那麼高的價格」。他呼籲，地方政府進行土地開發時，就應該適時導入社會住宅開發，並反省土地開發的競標模式。

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