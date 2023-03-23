6千元最快4月6日領 教育部加碼動滋券

6千元最快4月6日可以領，500元動滋券則是6月1日！行政院長陳建仁23日表示，若《疫後振興條例》協商順利，特別預算將於27日生效，經準備後，最快4月6日可領6千元現金。另外，教育部也針對16至22歲青年發放「青春動滋券」，之後每年都會針對此年齡層常態發放。

4月初拿6千

陳建仁表示，若立法院《疫後振興條例》協商順利，將會在24日表決通過，27日總統公告使特別預算生效，經過約1周準備期後，最快4月6日第一批申請普發現金、直接入帳的弱勢族群、造冊發放的偏鄉民眾就會收到6千元，呼籲民眾已可上網分流登記。

另外，陳建仁也提到，政府樂見各行各業配合普發現金推出加碼、刺激消費的活動，共同促進疫後經濟。

16-22歲發500元動滋券

另外，教育部將發放「青春動滋券」，針對16至22歲民眾每人每年發放500元動滋券，可望有165萬青年受惠，動滋券可用來做運動、看比賽，希望今年6月領券消費，有半年領取時間。教育部次長林騰蛟表示，第一次動滋券帶動乘數效應2.66倍、2.0帶動1.5倍，這次「青春動滋券」將介於兩者之間。

被問到為何只有針對青年？林騰蛟解釋說，根據體育署《青年參與賽事情形報告》，青年假日參與運動的比例為62.4%，其中國小80%、國中67%、高中職58%，而大專院校不到50%，推測原因是高中職著重升學，而大專院校選擇活動多元，因此希望在此年齡層發放，引導學生多運動、強化人際關係。

林騰蛟說明，相關預算將從教育部的「運動發展基金」支應，規模將會是8.25億元，之後會每年常態性發放。

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