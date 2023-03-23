影／春雨來了！水情何時全壘打解旱？ 氣象專家這樣說

中央氣象局指出，周六（3/25）明顯轉涼，鋒面通過，有望迎接春雷解渴，中部以北、東半部地區、南部山區，降雨機率明顯提高。氣象局長鄭明典表示，台灣北方海面有大片的閃電對流，「遠遠的閃電訊號，雖然有點距離，但是已進入氣象局閃電偵測系統的範圍」。

天氣分析師吳聖宇表示，周六鋒面影響最大，台灣海峽北部到台灣北部陸地，不排除有局部雷雨出現。這波鋒面對於中部、北部以及宜蘭、花蓮等地降雨會較明顯，中北部地區的旱象會有舒緩，但還沒有辦法完全解決缺水問題，而南部地區的旱象幫助較小，還是要持續節約用水，等待更多降雨出現。

氣象專家吳德榮說明，下周一至下周五（3/27至3/31）連續5天，鋒面仍在華南至台灣一帶活動，全台有降雨機率，愈往南影響越小。此外，氣象專家賈新興提到，根據展期資料，觀察4月上旬降雨條件，以及之後至5月20日之間的不利降雨環境，請節約用水。

氣象局也說明，「解渴恐要等梅雨季」，提醒民眾務必節約用水。