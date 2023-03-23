清明祭祖儀式卻致膝蓋疼痛 治療師三式運動讓膝蓋靈活有力

清明節快到了，為慎終追遠，一位70歲的奶奶於祭祖掃墓時，長時間行跪叩禮，向先祖獻上敬意與追思，結束後卻發現膝蓋痛到無法行走，趕緊就醫檢查，發現是髕骨滑囊炎造成膝蓋疼痛。物理治療師吳培瑜因此建議與示範三式運動，以預防或減緩膝蓋僵硬疼痛。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室組長吳培瑜物理治療師指出，髕骨滑囊炎引起原因來自於膝蓋的滑液囊因為過度使用、直接受到撞擊、時常跪姿及碰撞等原因，造成滑液囊腫脹發炎而產生疼痛。

吳培瑜組長進一步指出，除了會在膝蓋前方腫脹及疼痛之外，尤其在彎曲或下樓梯時會更明顯，若忽視不理會，嚴重者還可能因局部紅腫熱痛的急性發炎症狀，影響行走及活動，此時最好能盡速就醫。

為了避免祭祖掃墓跪拜造成髕骨滑囊炎或膝蓋不適，吳培瑜組長建議，跪拜時可以在雙膝處，準備軟墊或是小枕頭增加緩衝力，避免身體將重量都集中在髕骨上，也要避免長時間重複性的跪拜動作。如果出現膝蓋前方腫脹疼痛或是發熱，可先給予冰敷，如果症狀仍未改善，建議儘速就醫。

吳培瑜組長並示範三式運動，藉由訓練、伸展下肢及膝蓋周圍肌力，幫助大家預防並減緩膝蓋僵硬疼痛。

第一式【靠牆深蹲踮腳尖】，將背部緊靠在牆上，身體慢慢往下蹲，讓膝蓋和大腿呈90度，墊起腳尖15下，再緩緩站起。可以訓練前側大腿股四頭肌、後側臀肌以及小腿肌肉。一回做15下，一次做2-3回。

第二式【趴姿抬腿】，趴在床上，前臂撐地，肩膀垂直於手肘，將腳伸直後向上抬起停留再慢慢放下，雙腳輪流抬起。可以訓練大腿後側肌肉。一回做15下，一下停留15秒，一天做2-3回。