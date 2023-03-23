調查：近4成民眾假日暴吃 收假平均最多增1.5公斤

調查發現，近4成民眾節假日期間飲食更放縱，衛福部國健署資料佐證，民眾在節日後平均會增加0.4至1.5公斤，從去年耶誕節、跨年到今年春節、228連假，近期門診諮詢減重增加2成。

據美商營養品牌廠商的2022年節假日飲食習慣調查顯示，近4成民眾預期假期會吃比平常更多食物，更有超過4成民眾坦言假期更容易受零食、甜品誘惑。即使多數民眾認知到健康習慣和狀態不佳，卻不清楚肥胖定義與正確維持健康的方式。

台北醫學大學附設醫院家庭醫學科主治醫師陳宥達今天透過新聞稿提醒，肥胖不僅會造成不健康體態，更是各類慢性病的主要風險因子，近期門診諮詢減重的民眾約增加2成，甚至有全家大小一起就診，就是因為連續假期多，每天大餐、外食，加上零食、手搖飲，想不胖都難。

夏日將近，恢復好身材變成許多民眾的當務之急，但提到減重不少人第一反應是節食，陳宥達表示，錯誤減重方式只會導致患者變成「隱胖族」，長期下來因營養不均導致慢性疲勞，更甚者影響內臟健康、造成心理疾病。

陳宥達提醒，減重如若僅靠節食，容易因缺少重要營養素，產生健康風險，最常見的是缺乏蛋白質，造成肌肉流失，降低身體保護力，因此，除了營養均衡外、補充動物性與植物性優質蛋白質，更可以幫助肌肉增長、保護骨骼等。

陳宥達建議，減重新手可以優先遵從「8：2原則」，這原則代表飲食8成、運動2成的比例，從飲食開始進行控制更容易達成，要有意識地注意多吃蔬果，適度補充維生素A、B、C、D、E、葉酸、鈣、鐵、鎂、鋅、銅、優質蛋白質等營養素，維持健康。