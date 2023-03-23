衛部遭疑擬放寬波波牙醫 藍委提修法：不得超總額一成

衛福部提出國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法草案，國民黨立委王鴻薇質疑，草案無總量管制及人數上限，衛福部是否針對波波牙醫開後門。

王鴻薇與國民黨立委李德維、游毓蘭與本土牙醫團體舉行記者會，提出修改醫師法，主張外國牙醫回台實習名額，應不得超過國內牙醫系學生總招生容額十分之一。

立法院曾因通過附帶決議，被質疑放寬波蘭、西班牙的波波牙醫返台執業。衛福部再推出國外牙醫回台訓練辦法草案，游毓蘭說，草案沒有明定實習名額上限，形同空白授權，再立巧門讓放寬波波牙醫，死灰復燃。

王鴻薇表示，衛福部對本土牙醫及立委質疑不聞不問，讓牙醫及學生擔心實施後，削弱權益，其實衛生署2009年跨部會決議，國外醫學系畢業生實習容額總容量，為國內醫學生招生容額十分之一。

國民黨立委與無黨籍立委高金素梅共同提案，修改醫師法第4之1條，提供規範法制化的法源，避免衛福部權力過大、不保障本土牙醫。

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺表示，醫生不是越多越好，是訓練良好的醫生越多才好，一年國內牙醫系學生招生有總量管制，12萬學子中僅371位能進牙醫系名額，台灣牙醫生限制與訓練都嚴格，才讓牙醫品質可和美加地區相比。

黃映綺指出，根據考選部資料，國外學歷牙醫回台者，近八成都是波蘭、西班牙等地，波波牙醫不僅繞過國內篩選，連實習規定都不願意遵守。

黃映綺說，過去一貫政策是30個回台名額，若放寬到50名，不公平、訓練不足影響品質，國內8所牙醫校系，包括台大等5校在內，一年都不到30個牙醫生名額。

李德維表示，衛福部現在的做法，就是名額他們想怎做就怎麼做，為維護台灣牙醫品質，就應從法制面解決，也不是完全把國外牙醫的門封閉，是依照過去衛生署決議，讓名額定在招生容額一成，不應讓相關制度崩壞，也不要讓學生被留學代辦欺騙。