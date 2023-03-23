台中太平枇杷評鑑 李國成柯素玉是今年枇杷王
台中市太平區農會上午舉辦「太平區優質枇杷評鑑活動」，枇杷產銷班第二班的農民李國成及柯素玉從54組參賽農友中拿下冠軍，成為今年的枇杷王，可獲得獎牌及獎金1萬2千元。
其他得獎人是第二名的黃大川、周大森、黃玲紅及周大霖，可獲得獎牌及獎金8千元，第三名分別為張清標、張和順、游春生、黃國樑、沈阿香及柯聰明，可獲得獎牌及獎金5千元。
區農會說，此次邀請行政院農業委員會農糧署中區分署、台中區農業改良場等農業研究單位不同領域專家擔任評審，並就果品外觀及絨毛是否完整、有無病斑蟲害食痕、外皮成色、口感、果肉是否細緻與果粒大小等進行評分。
農業局人員說，台中市為全台最大的枇杷產區，以新社、太平、和平及東勢為主要產區，種植面積計805公頃，產季為每年2至4月年，產量達5882公噸。
枇杷多栽種在海拔300至600公尺的山坡地，枇杷色澤金黃、果粒大、甜度高，富含維生素A、B、C、胡蘿蔔素、葉酸、鉀等，具豐富的營養價值，目前正值枇杷的盛產期，是品嘗的最佳時機。訂購電話：太平區農會（04）22781148。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言