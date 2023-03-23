台中太平枇杷評鑑 李國成柯素玉是今年枇杷王

台中市太平區農會上午舉辦「太平區優質枇杷評鑑活動」，枇杷產銷班第二班的農民李國成及柯素玉從54組參賽農友中拿下冠軍，成為今年的枇杷王，可獲得獎牌及獎金1萬2千元。

其他得獎人是第二名的黃大川、周大森、黃玲紅及周大霖，可獲得獎牌及獎金8千元，第三名分別為張清標、張和順、游春生、黃國樑、沈阿香及柯聰明，可獲得獎牌及獎金5千元。

區農會說，此次邀請行政院農業委員會農糧署中區分署、台中區農業改良場等農業研究單位不同領域專家擔任評審，並就果品外觀及絨毛是否完整、有無病斑蟲害食痕、外皮成色、口感、果肉是否細緻與果粒大小等進行評分。

農業局人員說，台中市為全台最大的枇杷產區，以新社、太平、和平及東勢為主要產區，種植面積計805公頃，產季為每年2至4月年，產量達5882公噸。