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台中太平枇杷評鑑 李國成柯素玉是今年枇杷王

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市太平區農會上午舉辦「太平區優質枇杷評鑑活動」。圖／太平區農會提供
台中市太平區農會上午舉辦「太平區優質枇杷評鑑活動」。圖／太平區農會提供

台中市太平區農會上午舉辦「太平區優質枇杷評鑑活動」，枇杷產銷班第二班的農民李國成及柯素玉從54組參賽農友中拿下冠軍，成為今年的枇杷王，可獲得獎牌及獎金1萬2千元。

其他得獎人是第二名的黃大川、周大森、黃玲紅及周大霖，可獲得獎牌及獎金8千元，第三名分別為張清標、張和順、游春生、黃國樑、沈阿香及柯聰明，可獲得獎牌及獎金5千元。

區農會說，此次邀請行政院農業委員會農糧署中區分署、台中區農業改良場等農業研究單位不同領域專家擔任評審，並就果品外觀及絨毛是否完整、有無病斑蟲害食痕、外皮成色、口感、果肉是否細緻與果粒大小等進行評分。

農業局人員說，台中市為全台最大的枇杷產區，以新社、太平、和平及東勢為主要產區，種植面積計805公頃，產季為每年2至4月年，產量達5882公噸。

枇杷多栽種在海拔300至600公尺的山坡地，枇杷色澤金黃、果粒大、甜度高，富含維生素A、B、C、胡蘿蔔素、葉酸、鉀等，具豐富的營養價值，目前正值枇杷的盛產期，是品嘗的最佳時機。訂購電話：太平區農會（04）22781148。

台中市太平區農會上午舉辦「太平區優質枇杷評鑑活動」。圖／太平區農會提供
台中市太平區農會上午舉辦「太平區優質枇杷評鑑活動」。圖／太平區農會提供
台中市太平區農會上午舉辦「太平區優質枇杷評鑑活動」枇杷產銷班第二班獲團體第一名。圖／太平區農會提供
台中市太平區農會上午舉辦「太平區優質枇杷評鑑活動」枇杷產銷班第二班獲團體第一名。圖／太平區農會提供
台中市太平區農會上午舉辦「太平區優質枇杷評鑑活動」，農民李國成及柯素玉成為今年的枇杷王。圖／太平區農會提供
台中市太平區農會上午舉辦「太平區優質枇杷評鑑活動」，農民李國成及柯素玉成為今年的枇杷王。圖／太平區農會提供

農會 台中市 農糧署

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