喝豆奶能補蛋缺？ 需增產、擴大行銷

「農委會既然說要促銷豆奶以緩解缺蛋危機，應該要增產、擴大行銷！」民眾黨立委陳琬惠23日於記者會中指出，現有大豆產量不足，要購買豆奶並不容易，且南部缺水也會讓豆農生產遭排擠。民眾黨發言人楊寶禎呼籲擴大行銷與推廣教育。農友則建議擴加碼補助與建立分級定價制度。

市面大豆根本不夠

陳琬惠表示，農委會主委陳吉仲最近提到促銷國產豆奶因應缺蛋危機，回顧農委會2016年曾推動「大糧倉計畫」，提升我國大豆種植面積至1萬公頃，但2021年僅有3377公頃，且不少南部大豆產區農民改種可以領加碼補助的玉米與高粱，甚至還有「農電搶地」的問題，希望農委會能妥善因應。

陳琬惠也質疑，目前國產豆奶僅23家，他們要買都很不容易，而政府目前推廣政策還是用來補助學校午餐與國軍，她呼籲農委會要改善行銷。楊寶禎說，豆奶是補充蛋白質的好來源，但國人平時較少採購國產豆奶，建議農委會擴大行銷外，也要搭配「食農教育」，讓民眾從小培養飲食與購買習慣。

建立品牌打通路

另外，楊寶禎也說，大豆相關產品也可以做成零食與健身食品，並與市集、小農合作，建立品牌認同與認證制度，將銷售方式多元且精緻化。冬山鄉農會總幹事黃志耀表示，目前台灣黃豆種植面積不足，希望政府加碼補助，擴大種植面積，另外也希望地方創生也要行銷本土豆製品。

台南青銀共農雜糧生產合作社理事主席劉震鋐說，南部目前正缺水，農工搶水容易讓農業用水遭排擠，但農委會又透過補助鼓勵農民短期種植大豆，缺水會讓各地大豆品質不一，應該有分級定價制度。

另外，現在做國產豆奶利潤非常低，希望在採收後的乾燥技術、品質把關與倉儲設備上，農委會有更多協助。

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