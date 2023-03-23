快訊

經典賽關注度創新高 他指本屆賽事帶出這些棒球發展問題

青春動滋券常態發放 教育部：「這族群」每人每年500元

艾成弟弟艾翔驚傳心肌梗塞逝！年輕人猝死多因心血管出問題 4生活型態易致命

喝豆奶能補蛋缺？ 需增產、擴大行銷

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民眾黨立委陳琬惠23日呼籲增加大豆產量與擴大相關產品行銷。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨立委陳琬惠23日呼籲增加大豆產量與擴大相關產品行銷。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

農委會既然說要促銷豆奶以緩解缺蛋危機，應該要增產、擴大行銷！」民眾黨立委陳琬惠23日於記者會中指出，現有大豆產量不足，要購買豆奶並不容易，且南部缺水也會讓豆農生產遭排擠。民眾黨發言人楊寶禎呼籲擴大行銷與推廣教育。農友則建議擴加碼補助與建立分級定價制度。

市面大豆根本不夠

陳琬惠表示，農委會主委陳吉仲最近提到促銷國產豆奶因應缺蛋危機，回顧農委會2016年曾推動「大糧倉計畫」，提升我國大豆種植面積至1萬公頃，但2021年僅有3377公頃，且不少南部大豆產區農民改種可以領加碼補助的玉米與高粱，甚至還有「農電搶地」的問題，希望農委會能妥善因應。

陳琬惠也質疑，目前國產豆奶僅23家，他們要買都很不容易，而政府目前推廣政策還是用來補助學校午餐與國軍，她呼籲農委會要改善行銷。楊寶禎說，豆奶是補充蛋白質的好來源，但國人平時較少採購國產豆奶，建議農委會擴大行銷外，也要搭配「食農教育」，讓民眾從小培養飲食與購買習慣。

建立品牌打通路

另外，楊寶禎也說，大豆相關產品也可以做成零食與健身食品，並與市集、小農合作，建立品牌認同與認證制度，將銷售方式多元且精緻化。冬山鄉農會總幹事黃志耀表示，目前台灣黃豆種植面積不足，希望政府加碼補助，擴大種植面積，另外也希望地方創生也要行銷本土豆製品。

台南青銀共農雜糧生產合作社理事主席劉震鋐說，南部目前正缺水，農工搶水容易讓農業用水遭排擠，但農委會又透過補助鼓勵農民短期種植大豆，缺水會讓各地大豆品質不一，應該有分級定價制度。

另外，現在做國產豆奶利潤非常低，希望在採收後的乾燥技術、品質把關與倉儲設備上，農委會有更多協助。

【更多精采內容，詳見

農委會 陳琬惠 民眾黨

延伸閱讀

缺蛋...從日本帶10顆半熟蛋入境 未申請檢疫罰3萬元

影／缺蛋想到豆奶 陳琬惠呼籲陳吉仲要有更前瞻的做法

農委會攜設研院助台南梅嶺梅農轉型 推產地體驗之旅

高山茶缺水枯萎…專家建議改用有機肥 茶農憂臭氣熏天

相關新聞

上午11時13分花蓮近海規模3.6地震 最大震度4級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午11時13分，在花蓮縣政府南方25.0公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3.6...

馬祖旺盛對流影響 慎防瞬間大雨雷擊及冰雹

中央氣象局發布即時天氣訊息，目前有旺盛對流影響馬祖，慎防瞬間大雨、雷擊、強陣風及冰雹。

一張圖看降雨趨勢 周六起3天可望全台有雨

中央氣象局說，今天鋒面接近，環境變得稍微不穩定，東北部及東部地區會有局部短暫陣雨，午後大台北地區及北部山區也有零星短暫陣...

水情何時全壘打解旱？ 彭啟明：到4月底很難「只能靠安打」

天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 鋒面系統正在發展當中，也伴隨閃電對流，明天逐步接近台灣當...

弗林效應消失？研究發現人類智商正在下降

所謂人類智商只會愈來愈高的弗林效應已不存在？美國西北大學和俄勒岡大學科學家最新研究發現，美國人智商分數幾十年來首次下降。

男護理師魏靖倫搶救女學生 血染衣褲善舉曝光

嘉義縣民雄鄉15日發生國中女學生車禍，休假男護理師魏靖倫剛好路過緊急搶救，血染衣褲善舉曝光，醫院特別表揚。魏靖倫說，救人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦