男護理師魏靖倫搶救女學生 血染衣褲善舉曝光

嘉義縣民雄鄉15日發生國中女學生車禍，休假男護理師魏靖倫剛好路過緊急搶救，血染衣褲善舉曝光，醫院特別表揚。魏靖倫說，救人是護理師天職，女孩送醫不治令人惋惜。

3月15日晚間一名國中女生剛買完速食店餐點，騎腳踏車跨越馬路時，與機車猛烈撞擊，女學生傷勢嚴重，大量出血。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿指出，在大林慈濟醫院工作的魏靖倫當天排休，正騎機車要去接女友外出吃宵夜，見有人躺臥在血泊中，立刻協助搶救。

魏靖倫說，女學生頭頸部嚴重創傷且大量流血，路過救人的苗栗縣消防局竹南分隊隊員劉竣睿已先以紗布為女學生止血，他馬上評估生命徵象，因量不到脈搏，他們立即為女學生共進行CPR（心肺復甦術），前後約10餘分鐘，救護車抵達後接手將女學生送醫。

魏靖倫表示，當時看到女學生躺在路中間，立刻衝上前救援，現場滿是血，他的雙手與衣褲沾染鮮血，當下只有救人的意念，管不了衣褲沾染鮮血，緊急搶救，但可惜女學生最後送醫不治。

大林慈濟醫院表示，嘉義縣雙福義消分隊特別在臉書（Facebook）貼文感謝魏靖倫與劉竣睿專業的救援，除了工作時奉獻專業，就算休假也一起攜手合作，展現出人間大愛和力量。

大林慈濟醫院院長賴寧生說，魏靖倫已善盡最大努力幫助女學生，挺身而出彰顯醫護專業義舉，院方非常引以為榮。

大林慈濟醫院護理部主任陳佳蓉指出，魏靖倫默默行善並無對外宣揚，隔天經由臉書轉載才得知院外救災暖舉。為了感恩奉行慈濟精神，院方特地買一件長褲，彌補他已沾血漬丟棄的長褲。23歲的魏靖倫台北人，在醫院擔任內科病房擔任護理師工作已有2年半。