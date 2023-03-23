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全台最早、緯度最南！台南桐花祭4月登場享受白色浪漫
台南市桐花祭將4月登場，客委會表示，這是全台最早、緯度最南的桐花祭，加碼推出2條桐花遊程路線，走訪東山及楠西客家聚落，客家桐花小旅行團次也從去年7團擴增至14團，帶領遊客感受浪漫的白色風潮。
副市長葉澤山指出，台南是一個文化古都，也是客家原鄉，有具代表性的客家廟宇國定古蹟三山國王廟，說明著早期客家族群來到府城的足跡，再慢慢從府城移居到其他的城市。市長黃偉哲重視客家族群，成立客家事務委員會來推動台南的客家文化，並透過辦理客家桐花小旅行，帶大家認識過去客家族群在台南努力耕耘的成果。
客家事務委員會表示，今年推出的兩條桐花小旅行遊程，結合了賞桐和歷史文化的導覽，並將於4月8、9、16日陸續出團。路線一為「藝桐尋客趣」，將探訪楠西鹿陶洋江家古厝、東山東原老街，探尋台南客家歷史蹤跡，品嘗東山頂級咖啡、認識龍眼烘焙產業文化；
路線二為「藝桐趣郊遊」，帶領民眾走入山林，拜訪漂流木打造的方舟教堂及充滿歷史色彩的梅峰古道，還能製作酸甜梅子酒，歡迎民眾踴躍來參加。
今年的團次也從去年的7團擴增至14團，提供給民眾更多元豐富的選擇，邀請愛好客家文化的朋友一起到楠西來賞桐花。報名與服務專線：(06)-222-9889。報名網址。「醃梅DIY」報名網址。活動詳情可至「台南客家」粉絲專頁查詢。
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