全台最早、緯度最南！台南桐花祭4月登場享受白色浪漫

台南市桐花祭將4月登場，客委會表示，這是全台最早、緯度最南的桐花祭，加碼推出2條桐花遊程路線，走訪東山及楠西客家聚落，客家桐花小旅行團次也從去年7團擴增至14團，帶領遊客感受浪漫的白色風潮。

副市長葉澤山指出，台南是一個文化古都，也是客家原鄉，有具代表性的客家廟宇國定古蹟三山國王廟，說明著早期客家族群來到府城的足跡，再慢慢從府城移居到其他的城市。市長黃偉哲重視客家族群，成立客家事務委員會來推動台南的客家文化，並透過辦理客家桐花小旅行，帶大家認識過去客家族群在台南努力耕耘的成果。

客家事務委員會表示，今年推出的兩條桐花小旅行遊程，結合了賞桐和歷史文化的導覽，並將於4月8、9、16日陸續出團。路線一為「藝桐尋客趣」，將探訪楠西鹿陶洋江家古厝、東山東原老街，探尋台南客家歷史蹤跡，品嘗東山頂級咖啡、認識龍眼烘焙產業文化；

路線二為「藝桐趣郊遊」，帶領民眾走入山林，拜訪漂流木打造的方舟教堂及充滿歷史色彩的梅峰古道，還能製作酸甜梅子酒，歡迎民眾踴躍來參加。