全台產量第一 台南後壁洋香瓜好時節周六登場

台南市後壁區洋香瓜近來在市場崛起，產量居全台之冠，正值展期，地方本周六將辦理洋香瓜好時節，更結合後壁商圈推出在地美食及限量好康，邀請各地遊客來後壁賞遊。

後壁區公所、後壁農會、後壁商圈、台南市政府農業局今上午在後壁竹圍後昭安宮舉行洋香瓜好時節產業活動記者會，立委賴惠員、市府觀旅局前局長郭貞慧、市議員李宗翰、王宣貿等人也與會。

後壁區長黃炳元說，活動當日上午8點半至下午2點在昭安宮登場，安排有農產市集、水果達人解說、精彩舞台表演、手作果凍DIY教學及品嘗等，另有現場農產市集購買滿額贈特製洋香瓜義式冰淇淋，更有趣味闖關活動兌換限定紀念明信片組等。

後壁農會總幹事林怡歆也說，後壁洋香瓜近年因品質累積好口碑，越來越受市場歡迎，全年栽種面積約140公頃，居全台第二，產量是全台第一，許多北部消費額都指名要來自後壁洋香瓜，後市看好。

栽種洋香瓜多年的後壁區竹林里長王振銘說，當地竹圍後聚落，年栽種面積就達100公頃，以洋香瓜和水稻田輪作（一年水稻、一年洋香瓜）可保持良好土壤並可減少疫菌病害增加產質，今年因缺水產量略減，但甜度達16、17度品質佳，許多消費者都指名，包裝成禮盒大方又體面，產期至清明前。

至於價格約比去年同期上漲約1成，著名「香華」品種，近日在拍賣市場每公斤更創下275元，較去年同期上漲約1成。