高雄水情嚴峻 陳其邁：海水淡化機組4月底啟動供水

高雄市3月30日起水情燈號將轉橙燈，用水大戶、游泳池及洗車等業者受影響。市長陳其邁表示，切換燈號後，高雄市一日用水可望從145萬噸降至 136萬或133萬噸，4月底起海淡設備會陸續供水，藉由多元配套的水資源開發及減量供水，希望能夠度過這個缺水時機。

因應全民普發6千開放登記，高雄市各地區公所或戶政所提供代登記及諮詢服務，市長陳其邁今天上午到前鎮戶政及公所慰問基層人員。

中央災害應變中心昨宣布高雄30日起，水情燈號從黃燈夜間減壓供水切換為橙燈。針對高雄市水情，陳其邁表示，橙燈代表減量供水，包括工業或非工業的用水大戶在水量上最高會有20％的限制，民生用水如洗車、游泳池及水療等行業也會根據實際供水狀況做微調，希望盡量不影響正常的民生或產業用水。

此外，針對管線末端、高地或工業區，會設置取水站或水車，盡量減少衝擊，藉由減量供水措施，用水量可望從現行的一天145萬噸降到136萬噸，以前年大旱的一連串節水措施來看，當時用水量大概降到133萬噸，這個月月底應該有小鋒面，有降雨機會。

陳其邁進一步說，4月底的海水淡化廠及RO過濾水設備陸續完成，一方面藉由多元配套的水資源開發及減量供水，希望能夠度過這個缺水時機。

南水局指出，緊急海淡機組正準備從台中移至高雄興達電廠組裝，下月機組試運轉後逐步提升供水量，最終以單日供水1.5萬噸為目標。