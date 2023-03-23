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上午11時13分花蓮近海規模3.6地震 最大震度4級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天上午11時13分，在花蓮縣政府南方25.0公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.4公里。圖／取自氣象局網站
今天上午11時13分，在花蓮縣政府南方25.0公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.4公里。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午11時13分，在花蓮縣政府南方25.0公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3.6地震，地震深度5.4公里。

各地震度級：花蓮縣地區最大震度4級、南投縣地區最大震度1級。

公路總局說，花蓮縣上午11時13分近海規模3.6地震，花蓮縣境內水璉最大震度達4級，公路總局第四區養護工程處轄管花蓮縣境內省道，道路、橋梁、隧道無災情，交通亦維持正常通行中。

公路總局籲請用路民眾，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並隨時注意公路設立之公路資訊看板（CMS）之最新交通管制、防災資訊，並可利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播。

花蓮 地震 落石

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