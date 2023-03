臺大實驗林攜手好事交易所 創新減碳行動獲聯合國氣候峰會邀約演講 組建GRAT團隊前進國際

第28屆聯合國氣候峰會即將於2023年底於杜拜登場。締約國大會(Conference of the Parties,簡稱COP),是聯合國氣候變遷綱要公約(United Nations Framework Convention on Climate Change,UNFCCC)下歷史最悠久、規模最大的氣候會議,也是世界上最重要的年度氣候會議。

今年,台灣的臺大實驗林受到世界氣候基金會(World Climate Foundation, WCF)邀請,成為全球合作夥伴(Global Partner),將在COP相當重要周邊會議—聯合國氣候峰會(WCS)擔任專題演講與論壇與談講者。而為讓台灣有更多好的永續解決方案在國際發表,臺大實驗林與社會企業《好事交易所》合作組建台灣第一支策略淨零負碳行動團隊(Green ReAction Team Taiwan,簡稱GRAT團隊),預計分別由台大實驗林管理處長蔡明哲與好事交易所執行長羅偉銘代表,將結合臺大實驗林的氣候變遷科研技術,以及社會企業的創新營運,向全球呈現台灣的永續行動與綠色解決方案。

策略淨零負碳行動團隊(GRAT團隊)為台灣首度由民間團體組成行動團隊,於3月21日召開啟動會議,宣示團隊正式運作。其團隊成員,包括臺大實驗林管理處長蔡明哲、好事交易所執行長羅偉銘、以及在農業科技發展相關資歷深厚的產業前輩單錦鑄、中華亞太區塊鏈應用推廣協會理事長黃珀朱,前農委會副主委胡興華。除專業代表外,亦兼具美感包裝更好溝通永續商模,因此也包含艾姆設計多媒體執行總監李俊賢,將以功能分組的方式,邀請公民企業共同參與,正式向國際發聲,更積極招募台灣企業響應加入綠色行動行列。

由台大實驗林處長蔡明哲(右)代表GRAT團隊,受邀前往聯合國氣候峰會(WCS)發表台灣綠色解決方案,左為世界氣候基金會(WCF)亞洲區代表胡偉杰。

臺大實驗林長年致力於永續發展實踐,近年來造林撫育已超過450公頃,並積極媒合企業認養造林,採用科學化管理,增進森林碳吸存能力。好事交易所則是專注於永續環境行動的社會企業,致力打造新型態永續行動,以長期預購訂閱式平台的形式首創「公民森林行動計畫」,募集公民與企業投入造林行動,已經吸引超過百家企業及夥伴單位參與。「公民森林行動計畫」將持續邀請企業共同贊助,以實際行動實踐企業的ESG轉型,助力於GART團隊於聯合國氣候峰會(WCS)有更完整案例發表。

台大實驗林與社會企業-好事交易所的公民森林訂閱行動計畫,將作為永續綠色解方的案例之一,前往聯合國氣候峰會(WCS)對全世界發表。

「台灣的誠意,全世界都看得出來!」世界氣候基金會亞洲區代表胡偉杰特別親臨啟動會議,見證GRAT團隊的成立。他指出,相較於數年前台灣各界對於氣候變遷因應對策的陌生,如今台灣各界已產生出許多具體行動,可向全球分享。同時,他亦感受到國際社會對於台灣更加友善。胡偉杰亦強調,對於今年底GRAT團隊將在WCS發表演講,對於分享的內容,必將嚴肅以對,將台灣的決心與誠意展現給國際社會。

在團隊組建上發揮重要角色的單錦鑄則指出,臺大實驗林與好事交易所的合作,具有重大意義,代表了永續行動形成一種全新商業模式,這項模式,也將讓台灣在國際上發光。

「公民森林是一項劃時代的創舉!」臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處處長蔡明哲強調,雖然臺大實驗林長期推動造林,並號召企業捐款造林,但當他看到好事交易所的「公民森林行動」,發現「這就是我所想的!」因而與好事交易所一拍即合,促成了GRAT團隊的成立。

台大實驗林處長 蔡明哲表示,台大長期推動造林運動,與好事交易所一拍即合,開創綠色合作新商模。

蔡明哲表示,希望本團隊持續喚醒全民對於淨零碳排的重視,而臺大實驗林也將持續積極投入理念宣導行動。「我們長年投入永續行動不遺餘力,但是在永續的路上,要找到真正的夥伴實屬不易。臺大實驗林長期推動相關技術,並與夥伴們合作,要讓全世界看到台灣。」蔡明哲說。

社會企業好事交易所執行長羅偉銘,為下一代的環境未來,運用區塊鏈技術推出公民森林訂閱計畫。

「公民森林計畫啟動至今快滿一年,這項計畫完全是為了下一代,做出正確的選擇!」好事交易所執行長羅偉銘指出,公民森林計畫採用區塊鏈技術,讓造林行動可量化、可回溯、可認證,也讓台灣企業藉由永續訂閱的方式,用實際的利他行動,決定台灣與世界的未來。

中華亞太區塊鏈應用推廣協會理事長黃珀朱則指出,區塊鏈技術與ESG的結合,將帶來前所未有的效應。她也指出,期待更多認同永續公民價值的台灣企業加入GRAT團隊行動,一同前進COP 28,除了學習,也將台灣的永續方案推薦給全世界。

GRAT團隊已正式啟動,今年將持續招募台灣企業界加入,一同組團前進將於11月底登場的COP 28周邊會議及參展活動。而商周集團亦參與GRAT團隊,提供媒體平台資源,為團隊增加影響力,讓全世界看見台灣的永續努力。