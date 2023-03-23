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清明連假停止收攬一般郵件 全台僅這郵局營業

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
清明連假期間各地郵局停止營業，僅台北故宮郵局營業提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務。本報資料照片
清明連假期間各地郵局停止營業，僅台北故宮郵局營業提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務。本報資料照片

今年清明連假4月1日至4月5日共計5天，中華郵政表示，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業；另為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍可照常投遞快捷郵件，全國i郵箱、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局也持續提供服務。

中華郵政指出，連續假期期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，但為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。另台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（桃園市大園區航勤北路18號），也提供收寄國際快捷郵件服務。

中華郵政提醒，因美國、歐盟27國、香港及日本郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往上述國家、地區的國際快捷商品類郵件應於營業日再至各局交寄。

郵局 中華郵政 台北故宮

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