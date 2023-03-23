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清明連假預期國道壅塞 高公局公布4條替代道路

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高速公路局說，清明節連假4月1日至5日，依據歷史資料分析，由於大量車潮於短時段內湧現，將造成部分國道路段產生壅塞情形，建議用路人可適時改走替代道路，節省旅行時間。國道示意圖。本報資料照片
高速公路局說，清明節連假4月1日至5日，依據歷史資料分析，由於大量車潮於短時段內湧現，將造成部分國道路段產生壅塞情形，建議用路人可適時改走替代道路，節省旅行時間。國道示意圖。本報資料照片

清明節連假4月1日至5日，高速公路局說，依據歷史資料分析，由於大量車潮於短時段內湧現，將造成部分國道路段產生壅塞情形，建議用路人可適時改走替代道路，節省旅行時間。

針對國道南北長途易壅塞路段，高公局規畫4條替代道路，包括國5頭城至坪林北向改走台9、國1、國3新竹至台南地區雙向改走台61、國6舊正至台中地區雙向改走台63及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向改走台74及國4。

針對短途旅次之用路人，高公局說，國道7條區域性易壅塞路段：國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。建議直接利用國道鄰近的省縣道等替代道路行駛，以免受匝道儀控或國道主線壅塞影響行程。

高公局說，規畫的國道長、短途替代道路，沿途均設有標誌導引，並可於高公局1968App及網站查詢詳細路線，另行前請利用1968App即時路況資訊了解國道交通狀況及國道與替代道路旅行時間比較，並透過「即時影像」功能加以確認；同時可使用「旅行時間預測」服務規畫行程。

國6舊正至台中地區雙向替代道路路線圖。圖／高速公路局提供
國6舊正至台中地區雙向替代道路路線圖。圖／高速公路局提供
國5頭城至坪林北向替代道路路線圖。圖／高速公路局提供
國5頭城至坪林北向替代道路路線圖。圖／高速公路局提供
國1國3新竹至台南地區雙向替代道路路線圖。圖／高速公路局提供
國1國3新竹至台南地區雙向替代道路路線圖。圖／高速公路局提供
國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向替代道路路線圖。圖／高速公路局提供
國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向替代道路路線圖。圖／高速公路局提供

國道 替代道路 新竹

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