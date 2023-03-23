清明連假預期國道壅塞 高公局公布4條替代道路

清明節連假4月1日至5日，高速公路局說，依據歷史資料分析，由於大量車潮於短時段內湧現，將造成部分國道路段產生壅塞情形，建議用路人可適時改走替代道路，節省旅行時間。

針對國道南北長途易壅塞路段，高公局規畫4條替代道路，包括國5頭城至坪林北向改走台9、國1、國3新竹至台南地區雙向改走台61、國6舊正至台中地區雙向改走台63及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向改走台74及國4。

針對短途旅次之用路人，高公局說，國道7條區域性易壅塞路段：國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。建議直接利用國道鄰近的省縣道等替代道路行駛，以免受匝道儀控或國道主線壅塞影響行程。