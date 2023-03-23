快訊

經典賽關注度創新高 他指本屆賽事帶出這些棒球發展問題

青春動滋券常態發放 教育部：「這族群」每人每年500元

艾成弟弟艾翔驚傳心肌梗塞逝！年輕人猝死多因心血管出問題 4生活型態易致命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一張圖看降雨趨勢 周六起3天可望全台有雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天鋒面接近，環境變得稍微不穩定，東北部及東部地區會有局部短暫陣雨，午後大台北地區及北部山區也有零星短暫陣雨。本報資料照片
今天鋒面接近，環境變得稍微不穩定，東北部及東部地區會有局部短暫陣雨，午後大台北地區及北部山區也有零星短暫陣雨。本報資料照片

中央氣象局說，今天鋒面接近，環境變得稍微不穩定，東北部及東部地區會有局部短暫陣雨，午後大台北地區及北部山區也有零星短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴。

溫度方面，氣象局說，台灣仍在鋒前偏暖的環境內，各地高溫普遍還是可以來到30至33度，其中台南及高雄近山區或河谷仍有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約20到23度。

金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。

明天鋒面接近，水氣增加，大氣環境較為不穩定，東北部及東部地區出現局部短暫陣雨的機率提高，中部以北也將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲到晴。

明天北部及宜蘭、花蓮高溫下降，不過仍較為舒適，其他地區持續偏熱；金門、馬祖及北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返及行車用路留意航班資訊及路況安全。

氣象局說，周六鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率提高，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，局部地區不排除會出現雷雨；北台灣天氣轉涼，南部仍偏熱，其他地區較為舒適。

氣象局表示，周日及下周一華南雲雨區東移加上東北季風影響，各地仍有降雨機會，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨；北台灣天氣較涼，其他有下雨的地區若降雨明顯，天氣也會涼一些。

下周二及下周三東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；華南東移出來的雲雨區減少，剩下北部、東半部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

氣象局說，30日至4月1日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；時序進入春季，後期預報不確定性較大，留意最新預報資訊。

未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
未來一周溫度趨勢。圖／氣象局提供
降雨趨勢。圖／氣象局提供
降雨趨勢。圖／氣象局提供
今天鋒面接近，環境變得稍微不穩定，東北部及東部地區會有局部短暫陣雨，午後大台北地區及北部山區也有零星短暫陣雨。本報資料照片
今天鋒面接近，環境變得稍微不穩定，東北部及東部地區會有局部短暫陣雨，午後大台北地區及北部山區也有零星短暫陣雨。本報資料照片

氣象局 馬祖

延伸閱讀

金馬濃霧特報 馬祖能見度不足200公尺

春雨要來了！ 午後大台北轉濕 賈新興：周日起全台有雨

Google開始在美國、英國地區開放申請測試聊天機器人「Bard」

05:51花蓮規模4.6地震 最大震度3級

相關新聞

上午11時13分花蓮近海規模3.6地震 最大震度4級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午11時13分，在花蓮縣政府南方25.0公里，位於花蓮縣近海，發生芮氏規模3.6...

馬祖旺盛對流影響 慎防瞬間大雨雷擊及冰雹

中央氣象局發布即時天氣訊息，目前有旺盛對流影響馬祖，慎防瞬間大雨、雷擊、強陣風及冰雹。

一張圖看降雨趨勢 周六起3天可望全台有雨

中央氣象局說，今天鋒面接近，環境變得稍微不穩定，東北部及東部地區會有局部短暫陣雨，午後大台北地區及北部山區也有零星短暫陣...

水情何時全壘打解旱？ 彭啟明：到4月底很難「只能靠安打」

天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 鋒面系統正在發展當中，也伴隨閃電對流，明天逐步接近台灣當...

弗林效應消失？研究發現人類智商正在下降

所謂人類智商只會愈來愈高的弗林效應已不存在？美國西北大學和俄勒岡大學科學家最新研究發現，美國人智商分數幾十年來首次下降。

影／春雨來了！水情何時全壘打解旱？ 氣象專家這樣說

中央氣象局指出，周六（3/25）明顯轉涼，鋒面通過，有望迎接春雷解渴，中部以北、東半部地區、南部山區，降雨機率明顯提高。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦