一張圖看降雨趨勢 周六起3天可望全台有雨

中央氣象局說，今天鋒面接近，環境變得稍微不穩定，東北部及東部地區會有局部短暫陣雨，午後大台北地區及北部山區也有零星短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴。

溫度方面，氣象局說，台灣仍在鋒前偏暖的環境內，各地高溫普遍還是可以來到30至33度，其中台南及高雄近山區或河谷仍有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分，至於各地低溫約20到23度。

金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。

明天鋒面接近，水氣增加，大氣環境較為不穩定，東北部及東部地區出現局部短暫陣雨的機率提高，中部以北也將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區為多雲到晴。

明天北部及宜蘭、花蓮高溫下降，不過仍較為舒適，其他地區持續偏熱；金門、馬祖及北部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返及行車用路留意航班資訊及路況安全。

氣象局說，周六鋒面通過及東北季風增強，各地降雨機率提高，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨，局部地區不排除會出現雷雨；北台灣天氣轉涼，南部仍偏熱，其他地區較為舒適。

氣象局表示，周日及下周一華南雲雨區東移加上東北季風影響，各地仍有降雨機會，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫陣雨；北台灣天氣較涼，其他有下雨的地區若降雨明顯，天氣也會涼一些。

下周二及下周三東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升；華南東移出來的雲雨區減少，剩下北部、東半部地區及中部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。