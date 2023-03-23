40多歲女上班族長期久坐 「腳腫脹竟變肺栓塞」險丟命

久坐小心靜脈栓塞找上門！一名40多歲女性上班族，一整天工作忙碌鮮少起身活動，也沒有運動習慣，某日突然發現腳腫脹，經診斷為深部下肢靜脈血栓，接受治療後，卻又因喘、胸痛再度就醫，因過去有深部靜脈血栓病史，經電腦斷層快速發現肺動脈栓塞，立即安排手術治療。

國泰綜合醫院心臟血管外科主治醫師勞永健表示，肺動脈栓塞發生原因，很多是下肢深部靜脈血栓引起，因人體靜脈屬於被動回流，需要透過肢體、肌肉收縮等身體動作協助，有久坐習慣者、或是長期臥床的病人，靜脈血液不太會流動，長時間堆積就容易產生血栓。

勞永健說，發生深部靜脈血栓的病人，包括年紀大、長期臥床、手術時間較久、患有遺傳性凝血因子缺乏疾病患者，癌症患者時常合併靜脈血栓、以及凝血功能不佳，都是容易好發族群；若女性使用避孕藥，也會增加血栓風險。

勞永健表示，深部靜脈血栓與靜脈曲張表現不同，深部靜脈血栓發生時包括大腿、小腿，腳都呈現腫脹、硬狀，也因為靜脈塞住，動脈將血流帶來時，靜脈無法回流，導致下肢非常脹痛，皆會造成病人不適。

發生肺動脈栓塞時，症狀從輕微到嚴重都有。勞永健表示，若栓塞情況不嚴重，大多是輕微或無症狀，若嚴重時可能出現氧氣濃度低，會喘、胸悶、胸痛，栓塞情況更嚴重時，可能發生休克、甚至死亡，需要立即手術處理。

勞永健建議，民眾平時應盡量避免久坐，建議1至2小時應起身活動、上廁所，不要久坐4至8小時，也可透過抬高腳、按摩腿部來刺激血液回流，或使用氣動腿部加壓裝置按摩。若本身有深部靜脈血栓、凝血功能疾病家族史，建議可就醫做抽血檢查，評估是否進一步治療。