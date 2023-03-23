春雨要來了！ 午後大台北轉濕 賈新興：周日起全台有雨

今、明兩天鋒面接近，中央氣象局說，東北部、東部地區及金門有局部短暫陣雨，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，今天午後大台北地區及北部山區有零星短暫陣雨，明天中部以北地區將轉為有局部短暫陣雨。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天新竹以北及宜花有零星短暫雨，周六桃竹苗沿海及宜花有局部雨，周日至下周一受水氣移入影響，各地有雨，下周二至下周三宜花東及山區有雨。

賈新興說，下周四至下周五高雄以北及宜花東有雨，4月1日台中以北及宜花東有局部雨。