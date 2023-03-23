快訊

Fed升息1碼！台股開盤下跌48點 台積電下跌5元至528元

六福村動物園「東非狒狒」脫逃逛大街 逃跑路線圖曝光

深淵裡還相信黎明？緬甸政變後的人民反抗覺悟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春雨要來了！ 午後大台北轉濕 賈新興：周日起全台有雨

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周日至下周一受水氣移入影響，各地有雨。本報資料照片
周日至下周一受水氣移入影響，各地有雨。本報資料照片

今、明兩天鋒面接近，中央氣象局說，東北部、東部地區及金門有局部短暫陣雨，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，今天午後大台北地區及北部山區有零星短暫陣雨，明天中部以北地區將轉為有局部短暫陣雨。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天新竹以北及宜花有零星短暫雨，周六桃竹苗沿海及宜花有局部雨，周日至下周一受水氣移入影響，各地有雨，下周二至下周三宜花東及山區有雨。

賈新興說，下周四至下周五高雄以北及宜花東有雨，4月1日台中以北及宜花東有局部雨。

賈新興說，展期資料顯示，觀察4月上旬降雨條件，以及之後至5月20日之間的不利降雨環境。請節約用水。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。

歐洲模式預測未來降雨趨勢。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」
歐洲模式預測未來降雨趨勢。圖／取自YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」

馬祖 新竹

延伸閱讀

明天還是熱天氣 「這天」轉涼有望迎接春雷解渴

春雨要來了 買節能除濕機無法退稅？國稅局揭真相

高市促客語中高級認證教師 優先介聘至客庄地區

周三熱飆35度！北台灣「這天」起又驟降10度 南部山區可能下雨

相關新聞

春雨要來了！ 午後大台北轉濕 賈新興：周日起全台有雨

今、明兩天鋒面接近，中央氣象局說，東北部、東部地區及金門有局部短暫陣雨，馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，今...

加熱菸開放申請健康風險評估審查 待審時間未定「可快可慢」

菸害防制法修法今公告上路，電子煙即日起無論使用、販售，均屬違法；加熱菸需經過「指定菸品健康風險評估審查」，才可販售、展示...

水情何時全壘打解旱？ 彭啟明：到4月底很難「只能靠安打」

天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示， 鋒面系統正在發展當中，也伴隨閃電對流，明天逐步接近台灣當...

老奶奶掃墓跪拜到無法走 物理師教3招緩解膝蓋疼痛

清明節快到了，高雄一名70歲奶奶提早祭祖掃墓，行跪叩禮追思，儀禮結束後膝蓋竟痛到沒法走，就醫發現是髕骨滑囊炎。物理治療師...

最快這裡先變天 專家曝周末降雨範圍：不排除局部雷雨

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天北方的鋒面系統有慢慢靠近台灣北部海面的趨勢，清晨天亮前已經可以看到有對流胞系統在東海...

雨要來了！鄭明典指台灣北方海面有閃電對流 彭啟明：周末全台有雨

台灣北方海面有大片的閃電對流。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，遠遠的閃電訊號，雖然有點距離，但是已經進入氣象局閃電偵測系統...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦