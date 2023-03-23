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老奶奶掃墓跪拜到無法走 物理師教3招緩解膝蓋疼痛

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
第1式「靠牆深蹲踮腳尖」運動，將背部緊靠牆，身體慢慢下蹲，讓膝蓋和大腿呈90度後，墊腳尖15下，再緩緩站起。可以訓練前側大腿股四頭肌、後側臀肌以及小腿肌肉，每回做15下。記者王昭月／攝影
第1式「靠牆深蹲踮腳尖」運動，將背部緊靠牆，身體慢慢下蹲，讓膝蓋和大腿呈90度後，墊腳尖15下，再緩緩站起。可以訓練前側大腿股四頭肌、後側臀肌以及小腿肌肉，每回做15下。記者王昭月／攝影

清明節快到了，高雄一名70歲奶奶提早祭祖掃墓，行跪叩禮追思，儀禮結束後膝蓋竟痛到沒法走，就醫發現是髕骨滑囊炎。物理治療師指出，膝蓋腫痛別忽視不理，嚴重可能衍生急性發炎症狀，影響行走。

高雄活力得中山脊椎外科醫院復健室組長吳培瑜說，髕骨滑囊炎是因為膝蓋的滑液囊過度使用、直接受到撞擊或時常採跪姿及碰撞等原因造成，除膝蓋前方會腫脹疼痛外，膝蓋彎曲或下樓梯時痛感更明顯，若忽視不理，嚴重者可能因局部紅腫熱痛的急性發炎症狀而無法行走。

吳培瑜說，掃墓祭祖有些人不免行跪拜禮，為避免造成髕骨滑囊炎或膝蓋不適，跪拜時可準備軟墊或是小枕頭增加緩衝力，避免身體重量都集中在髕骨上，也要避免長時間重複性跪拜。萬一膝蓋前方腫脹疼痛或發熱可先冰敷，症狀仍未改善，就盡速就醫。

吳培瑜也示範「靠牆深蹲踮腳尖」、「趴姿抬腿」、「大腿前側肌肉伸展」3式運動， 每天做2至3回，藉由訓練、伸展下肢及膝蓋周圍肌力，可預防並減緩膝蓋僵硬疼痛。

「大腿前側肌肉伸展」運動，採單腳站立姿勢，單手抓住腳背讓腳跟靠近臀部，膝關節彎曲盡量往後延伸至大腿前側有緊繃感，之後維持20秒，可雙腳輪流做。若姿勢不穩，可扶著牆或穩固的物體進行。每回做10下，一下停留20秒。記者王昭月／攝影
「大腿前側肌肉伸展」運動，採單腳站立姿勢，單手抓住腳背讓腳跟靠近臀部，膝關節彎曲盡量往後延伸至大腿前側有緊繃感，之後維持20秒，可雙腳輪流做。若姿勢不穩，可扶著牆或穩固的物體進行。每回做10下，一下停留20秒。記者王昭月／攝影
做「趴姿抬腿」 運動時，先趴在床上，前臂撐地，肩膀與手肘垂直，將腳伸直後向上抬起停留再慢慢放下，雙腳輪流抬起。可以訓練大腿後側肌肉。每回做15下，每做一下約停留15秒。記者王昭月／攝影
做「趴姿抬腿」 運動時，先趴在床上，前臂撐地，肩膀與手肘垂直，將腳伸直後向上抬起停留再慢慢放下，雙腳輪流抬起。可以訓練大腿後側肌肉。每回做15下，每做一下約停留15秒。記者王昭月／攝影

復健 奶奶

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