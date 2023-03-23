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老奶奶掃墓跪拜到無法走 物理師教3招緩解膝蓋疼痛
清明節快到了，高雄一名70歲奶奶提早祭祖掃墓，行跪叩禮追思，儀禮結束後膝蓋竟痛到沒法走，就醫發現是髕骨滑囊炎。物理治療師指出，膝蓋腫痛別忽視不理，嚴重可能衍生急性發炎症狀，影響行走。
高雄活力得中山脊椎外科醫院復健室組長吳培瑜說，髕骨滑囊炎是因為膝蓋的滑液囊過度使用、直接受到撞擊或時常採跪姿及碰撞等原因造成，除膝蓋前方會腫脹疼痛外，膝蓋彎曲或下樓梯時痛感更明顯，若忽視不理，嚴重者可能因局部紅腫熱痛的急性發炎症狀而無法行走。
吳培瑜說，掃墓祭祖有些人不免行跪拜禮，為避免造成髕骨滑囊炎或膝蓋不適，跪拜時可準備軟墊或是小枕頭增加緩衝力，避免身體重量都集中在髕骨上，也要避免長時間重複性跪拜。萬一膝蓋前方腫脹疼痛或發熱可先冰敷，症狀仍未改善，就盡速就醫。
吳培瑜也示範「靠牆深蹲踮腳尖」、「趴姿抬腿」、「大腿前側肌肉伸展」3式運動， 每天做2至3回，藉由訓練、伸展下肢及膝蓋周圍肌力，可預防並減緩膝蓋僵硬疼痛。
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