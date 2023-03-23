最快這裡先變天 專家曝周末降雨範圍：不排除局部雷雨

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇說，今天北方的鋒面系統有慢慢靠近台灣北部海面的趨勢，清晨天亮前已經可以看到有對流胞系統在東海南部發展東移，不過主要都還是在海面上活動，並沒有影響到陸地上的天氣。

但是，他說，這也表示天氣要開始有些變化了。雖然預報上大部分地區今天還是以多雲到晴的天氣為主，不過在北台灣山區午後可能會有熱力對流發展起來的機會，並且順著風向往平地擴展。

他表示，大台北、基隆、宜蘭一帶的朋友今天午後外出要留意天氣的變化情況，到這些地方的山區活動也要多注意。

溫度方面，各地依然炎熱，吳聖宇說，普遍有30度以上高溫出現的機會，氣象局也持續針對南部方部高溫燈號，表示南部地區還是有可能超過36度以上的高溫出現，戶外活動要注意多補充水分，避免高溫中暑的機會。

吳聖宇說，明天鋒面會更為靠近，甚至晚間就可能來到北台灣上空，因此明天在台中以北到宜蘭一帶雲量會逐漸增多，下半天開始下雨機率逐漸提高，然後持續到晚間都會有一陣一陣的降雨機會。

他表示，天氣要有變化了，外出記得攜帶雨具，中北部山區午後還是會有熱力對流發展的情況，雨勢有可能比今天要明顯，降雨範圍也更大，到山區活動的朋友要多留意，台中以南還有花東一帶的天氣還不受太大影響，維持多雲或晴。

明天北部、東北部因為下雨機率提高，吳聖宇說，白天高溫會下降到24-26度左右，但是其他地方天氣還沒有太大變化，白天高溫仍有機會來到28-30度或更高，尤其南部地區還是有32-33度以上的高溫，外出活動還是要多留意。

吳聖宇說，周末期間鋒面由北往南逐漸通過台灣，預期各地都會有短暫陣雨出現的機會，其中周六鋒面影響最大，台灣海峽北部到台灣北部陸地降雨系統發展比較活躍，甚至不排除有局部雷雨出現的可能性。

他表示，周日鋒面的結構逐漸轉差，出現雷雨的機會減少，但是雲雨帶仍持續影響，降雨的情況還是普遍會發生。

吳聖宇說，各地開始降雨後，東北季風也帶來較涼的空氣，高溫會大幅度的往下降，尤其北部、東北部高溫會降到18-20度左右，中部以及花東地區24-27度，南部高溫還是有28-30度或以上，南北之間的溫差明顯，周末假期要南來北往務必要留意。

整體來看，吳聖宇說，這波鋒面對於中部、北部還有宜蘭、花蓮等地降雨會比較明顯，南部以及台東地區降雨就比較少，中北部地區的旱象會有舒緩的幫助，但是要完全解決缺水的問題可能還沒有辦法，南部地區的旱象幫助較小，還是要持續節約用水，等待更多降雨出現。