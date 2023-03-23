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雨要來了！鄭明典指台灣北方海面有閃電對流 彭啟明：周末全台有雨
台灣北方海面有大片的閃電對流。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，遠遠的閃電訊號，雖然有點距離，但是已經進入氣象局閃電偵測系統的範圍了。現在雨區仍然偏北，所以今天還是熱。但是晚上就可能轉北風，氣溫會降，雲量也會增加。
鄭明典說，北部稍降溫，中南部仍然熱。模式預測今天午後的氣溫分布，相對於昨天的氣溫，北部有降溫趨勢，南部靠山區的平地還可能有高溫出現。
各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局發布高溫資訊，今天中午前後台南市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，加強注意。高雄市近山區或河谷為黃色燈號。
天氣風險管理公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，台灣北方海面有大片的閃電對流正逐步南下當中，將逐步開始轉不穩定，周五會比較明顯。
彭啟明說，這波在周末全台有雨，不過還是以中北部為主，南部偶有陣雨，解旱仍有一段差距。要注意明晚的降溫，相當有感。不是很冷，和近期溫暖相比落差很大。
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