高溫上看36度 吳德榮：周六轉雨 這天鋒面雨帶觸台機率高

中央氣象局發布濃霧特報，今天金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天南方氣團影響，全台大都晴時多雲，白天暖熱如夏、早晚稍涼，各地區的最高氣溫將升至33度至36度。金、馬易有濃霧。今天北部18至33度，中部18至34度，南部16至36度，東部17至36度。

他說，明天午後北部山區有雲層發展，有局部短暫陣雨的機率。周六至下周一鋒面影響，中部以北有局部陣雨，南部山區亦有局部短暫陣雨的機率；周六、周日北台灣氣溫下降、轉濕涼，其他地區氣溫略降；下周一各地氣溫略升。

吳德榮表示，下周二起鋒面仍在華南至台灣一帶活動，鋒面雨帶時而觸及台灣，時而遠離，北部、東半部受影響的機率較高，愈往南機率愈低；由於是第6至10天，已超出模式準確模擬的理論極限，降雨的時空分布，有很大的不確定性，且各國模式皆不斷在調整，應持續觀察。