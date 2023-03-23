水情吃緊 竹苗中彰亮綠燈

旱災中央災害應變中心昨（22）日決議，即日起新竹、苗栗、台中與北彰化地區水情燈號由正常的「藍燈」調整為水情提醒的「綠燈」，實施綠燈區域，將於夜間離峰時段11時至隔日清晨5時減壓供水，約可促進有效節水1%。

工業用水由國科會、工業局及相關縣市政府加強輔導園區廠商，以總量管制節水5%為目標。

高雄地區考量高屏溪川流量變化大，提前防旱擴大節水，決議從3月30日起由減壓供水的黃燈，改為減量供水的橙燈。此外，台南市維持減量供水的橙燈，嘉義縣市為減壓供水黃燈，其餘各地皆為正常供水的藍燈。

經濟部長王美花昨主持「旱災中央災害應變中心」第二次工作會報，她強調，現在是旱情最關鍵時刻，因應未來降雨不確定性，已備妥抗旱井、伏流水等抗旱水源外，已再提升南部及新竹抗旱韌性，如移動式RO淨水設備、建築工地地下水可供淨化使用及緊急移動式海淡機組等。

氣象局統計，南部地區從去年6月至今降雨量甚至比兩年前百年大旱同期降雨量更少。

應變中心指出，進入春季，春雨雖有訊號，氣象預報有不確定性，為提醒國人節約用水，需要再提前因應擴大節水措施，新竹、苗栗、台中、北彰化調整水情提醒綠燈，在不影響民眾生活用水原則下，實施精準節水。

王美花指出，燈號調整，主要是看多久沒有降雨，也會考量儲水與用水量等判斷。台灣到5月底前都是枯水期，所有準備都是因應到5月底可以穩定供水。此外，為解決南部較嚴峻狀況，過去擺設在台中的緊急海淡水設備，將轉移到高雄使用，這些新增水源4月底前都可陸續產出，對穩定供水有很大幫助。