別以為一覺到天亮＝睡好 無意識驚醒一樣讓你睡不安穩

明明一覺到天亮，為什麼總是覺得睡不飽？三軍總醫院睡眠外科主任邱逢翔表示，許多人會認為失眠才等於睡不好，隨著對睡眠呼吸中止症的研究愈來愈多，即使一覺到天亮，睡眠期間因為睡眠呼吸中止症，而產生的「無意識驚醒」也會喚醒腦波，讓睡眠品質大幅下降，不少自訴一天可以睡超過8小時的民眾，常會表示為什麼愈睡愈累，當這類症狀出現時，有極大的可能也是「睡眠呼吸中止症」作祟。

邱逢翔表示，睡眠呼吸中止症分為三大類「阻塞型」、「中樞型」、「混合型」，其中阻塞型最多，占整體的九成。阻塞型的患者屬於上呼吸道結構異常，像是鼻中隔彎曲、鼻甲肥大、鼻息肉增生、懸雍垂過長、扁桃腺肥大、舌根肥大，又或是咽喉肌肉過度鬆弛、肥胖引起。

邱逢翔表示，部分阻塞型呼吸中止症的患者，常會說「我都睡很好，一睡就能到天亮，卻怎樣也睡不飽」。他說，阻塞型睡眠呼吸中止症患者，雖然常見會睡到一半因為窒息而驚醒，不過不是每一個人都會真的醒來，有些人則是無意識驚醒。

無意識驚醒僅能在睡眠檢查時發現，儀器會顯示患者睡眠呼吸中止，中止的情況下，腦波已經被喚醒，只是身體並沒有甦醒。邱逢翔表示，腦波呈現甦醒時的狀態時，要再次進入睡眠需要時間，更何況睡眠呼吸中止症會持續中止呼吸，身體也會感覺到疲憊，才會出現睡愈久還是睡不飽的情形。

邱逢翔表示，睡眠呼吸中止症好發在年紀較大、男性、肥胖、呼吸道狹窄等族群，但實際被診斷並接受治療者的比例仍偏低。睡眠呼吸中止症造成的影響，除了睡不好以外，過去也有許多研究證實，會出現白天容易有嗜睡、反應遲鈍、無法集中精神、記憶力減退、脾氣暴躁等症狀。長期置之不理也可能會增加罹患高血壓、心肌梗塞、腦中風、夜間頻尿、耳鳴、胃食道逆流等疾病。

建議有疑似症狀的患者，可赴醫院做生理睡眠檢查，如果是過敏引起的阻塞型睡眠呼吸中止症，則優先治療過敏，如果是其他結構性問題，則建議可使用持續性正壓呼吸器、牙套，更為嚴重者才建議動上呼吸道手術。