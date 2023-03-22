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今明晴朗炎熱 周六全台降雨

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
今明兩天因風場主要吹偏南風，各地白天高溫上看30度以上，外出民眾衣著明顯變得輕便。記者侯永全／攝影
今明兩天因風場主要吹偏南風，各地白天高溫上看30度以上，外出民眾衣著明顯變得輕便。記者侯永全／攝影

今天吹偏南風影響，全台晴朗炎熱，各地高溫均逾30度，台南北寮下午一點出現35.8度高溫。周五起鋒面逐漸接近北台灣，北部及東部會有零星雨勢，周六降雨更為明顯，中南部也會有局部雨勢，各地氣溫偏低，預計下周三雨勢才會趨緩。

今明兩天因風場主要吹偏南風，各地白天高溫上看30度以上，台南及高雄局部地區高溫有機會達36度，氣象局今天針對台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣等地區發布高溫資訊。周五起鋒面逐漸接近北台灣，水氣增多，北部、東北部及東部地區會有局部短暫陣雨。

周六起全台都有降雨機率，尤其北部及東北部雨勢明顯，高溫也會大幅下降，北部氣溫約16至20度，中部及東部約18至22度，南部則在22至26左右。直到下周三降雨趨緩，氣溫逐漸回升。

全台晴朗炎熱，各地高溫均逾30度，外出民眾衣著不僅變得輕便，也穿起薄外套及帽子遮陽。記者侯永全／攝影
全台晴朗炎熱，各地高溫均逾30度，外出民眾衣著不僅變得輕便，也穿起薄外套及帽子遮陽。記者侯永全／攝影

高溫 氣象局

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