今明晴朗炎熱 周六全台降雨

今天吹偏南風影響，全台晴朗炎熱，各地高溫均逾30度，台南北寮下午一點出現35.8度高溫。周五起鋒面逐漸接近北台灣，北部及東部會有零星雨勢，周六降雨更為明顯，中南部也會有局部雨勢，各地氣溫偏低，預計下周三雨勢才會趨緩。

今明兩天因風場主要吹偏南風，各地白天高溫上看30度以上，台南及高雄局部地區高溫有機會達36度，氣象局今天針對台南市、高雄市、花蓮縣、台東縣等地區發布高溫資訊。周五起鋒面逐漸接近北台灣，水氣增多，北部、東北部及東部地區會有局部短暫陣雨。