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不能邊走路邊講話？哈佛專家曝：失智症前兆

聯合新聞網／ 綜合報導
哈佛研究指出，無法一邊走路一邊多工是失智症的前兆。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
哈佛研究指出，無法一邊走路一邊多工是失智症的前兆。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

沒辦法一邊走路一邊講話？這很有可能是大腦認知能力下降的跡象，甚至可能是失智症的前兆。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，哈佛醫學院及其附屬的希伯來安養中心（Hebrew SeniorLife）合作，進行一項多工能力研究，該研究已於上週發表在期刊《刺胳針健康長壽》（The Lancet Healthy Longevity）中。研究團隊於2018年5月到2020年7月間觀察40到64歲之間的640名受試者，檢測受試者同時處理不同任務的能力，發現多工是大腦是否健康的重要指標。

研究發現受試者若被要求在正常情況下安靜地走路，大都不會有什麼問題，不過若是要求受試者邊走路邊做心算，64歲左右的受試者步伐就會出現細微變化。不僅如此，如果受試者已經有輕微的認知障礙，且需要花費更多精力在行進時多工，未來兩年罹患失智症的可能性就更大。

研究指出，隨著年齡增長，大腦中的化學物質傳遞速度減慢，額葉及海馬迴也會逐漸萎縮，因此認知能力及記憶力都會下降。不過部分60歲以上的受試者在一邊心算時步行方式並沒有明顯改變，專家認為這代表某些人較能抵抗衰老的影響。

團隊表示，希望未來能夠有進一步研究，了解生活方式或其他影響因素與失智症的關係。專家也建議，多工能力會從55歲開始下降，民眾最好從中年開始就定期檢測多工及行走能力，以避免跌倒受傷。

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