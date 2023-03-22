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明天還是熱天氣 「這天」轉涼有望迎接春雷解渴

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
氣象局說，明天各地高溫30度至33度，其中台南、高雄近山區，有機會到36度。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片
氣象局說，明天各地高溫30度至33度，其中台南、高雄近山區，有機會到36度。示意圖，與新聞無關。圖／本報資料照片

中央氣象局最新預報指出，明天各地高溫30度至33度，其中台南、高雄近山區，有機會到36度；周六明顯轉涼，鋒面通過，有望迎接春雷解渴，中部以北、東半部地區、南部山區，降雨機率明顯提高。

中央氣象局預報員張承傳受訪指出，明天各地高溫30度至33度，其中台南、高雄近山區，高溫有機會到36度，各地低溫則在20度至23度。

張承傳說，明天鋒面接近，環境稍微不穩，東北部、東部稍有降雨機率提，中午過後，大台北地區、北部山區有零星短暫陣雨，其他地區還是多雲到晴。

至於水情吃緊，何時有明顯水源挹注？張承傳表示，後天、周五降雨機率會相對明天再高些，下雨範圍也會擴大，除了東北部、東部之外，北部地區、中部地區也會轉為短暫陣雨；到了周六，中部以北、東半部地區、南部山區，降雨機率明顯提高，預估會持續至下周三。

他說，周五北部溫度降至24度至26度，天氣型態仍算舒適，周六則明顯轉涼，下周一北部高溫剩下20度左右，低溫降到16度至17度，中南部下雨機率相對明顯，中部高溫也會掉到26度至27度，南部高溫則在29度左右。

另外，中央氣象局也在「報天氣 - 中央氣象局」臉書專頁發布高溫資訊指出，各地天氣晴朗炎熱，明天中午前後，台南市近山區或河谷為「橙色」燈號（連續3日36度以上），有連續出現36度高溫機率，高雄市近山區或河谷為「黃色」燈號（36度以上）。

氣象局提醒，避免非必要戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害；室內保持通風涼爽，建議採取人體或環境降溫方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

據氣象局最新預報指出，周六鋒面通過，明顯轉涼。圖／中央氣象局提供
據氣象局最新預報指出，周六鋒面通過，明顯轉涼。圖／中央氣象局提供
氣象局表示，周六鋒面通過，有望迎接春雷，中部以北、東半部地區、南部山區，降雨機率明顯提高。圖／中央氣象局提供
氣象局表示，周六鋒面通過，有望迎接春雷，中部以北、東半部地區、南部山區，降雨機率明顯提高。圖／中央氣象局提供

高溫 氣象局

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