快訊

軍紀案頻傳…今又查獲大批疑似「軍方槍彈」 國防部晚間回應了

倒楣男連續確診三次被當逃兵移送 向檢察官喊冤爭清白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小心！旅客不得帶加熱菸入境 違反最高罰500萬元

聯合報／ 記者黃煜穎／台北即時報導
為維護國民健康及菸害防制立場，入境旅客隨身攜帶的菸品品項僅限捲菸、菸絲及雪茄，加熱菸也不得攜帶入境。圖／新北衛生局提供
為維護國民健康及菸害防制立場，入境旅客隨身攜帶的菸品品項僅限捲菸、菸絲及雪茄，加熱菸也不得攜帶入境。圖／新北衛生局提供

新修訂的「菸害防制法」今正式上路，即起全面禁止電子煙，加熱菸則必須通過「指定菸品健康風險評估審查辦法」，才可合法上市。財政部表示，經財政部與衛福部等機關會商共識，基於維護國民健康及菸害防制立場，入境旅客隨身攜帶的菸品品項僅限捲菸、菸絲及雪茄，加熱菸也不得攜帶入境，違反者最高罰500萬元。

財政部國庫署今表示，112年2月15日修正公布之菸害防制法，行政院已核定與加熱菸有關條文自今（22日）日施行，衛生福利部於同日依該法第7條規定公告加熱菸為指定菸品。依前開法條規定，衛福部公告指定之菸品，業者應於製造或輸入前，向該部申請健康風險評估審查，經核定通過後，才能啟動。

國庫署提醒，欲產製加熱菸者，不論是否取具菸製造業許可執照，應向衛福部申請審查並通過後，再向財政部申請新增「其他菸品」產品種類、或設立許可，並取得換（核）發之菸製造業許可執照後，始得產製經核定通過之加熱菸。

至於取得菸進口業許可執照業者若要進口加熱菸，應先向衛福部確認該菸品是否經審查通過，若未經審查通過，應向衛福部申請審查並通過後，才能辦理進口。

國庫署進一步指出，就加熱菸應否納為入境旅客隨身攜帶品項，經財政部與衛福部等機關會商共識，基於維護國民健康及菸害防制立場，不可納入，因此入境旅客隨身攜帶的菸品品項僅限捲菸、菸絲及雪茄，加熱菸也不得攜帶入境。

國庫署呼籲，國人入境時如攜帶菸品，務必誠實申報，且不得攜入加熱菸，違反者，將視攜入加熱菸是否經衛福部核定通過健康風險評估審查。依「菸酒管理法」第46條、第57條，或菸害防制法第26條規定，處新臺幣3萬元以上50萬元以下、或5萬元以上5百萬元以下罰鍰，並沒入、或銷毀、退運該菸品。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

衛福部 抽菸

延伸閱讀

菸防法上路 財政部：攜加熱菸入境最高罰500萬元

電子煙今起全面違法！被禁原因和新法上路七重點一次看

新菸害防制法今上路 加熱菸未通過審查「現在也是違法」

菸害防制法今上路部分子法給緩衝期 國健署：期間業者可以販售

相關新聞

明天還是熱天氣 「這天」轉涼有望迎接春雷解渴

中央氣象局最新預報指出，明天各地高溫30度至33度，其中台南、高雄近山區，有機會到36度；周六明顯轉涼，鋒面通過，有望迎...

小心！旅客不得帶加熱菸入境 違反最高罰500萬元

新修訂的「菸害防制法」今正式上路，即起全面禁止電子煙，加熱菸則必須通過「指定菸品健康風險評估審查辦法」，才可合法上市。財...

高風險疾病全口照護執行率偏低 健保署扣減牙醫4億多元

為增進民眾健康，健保署去年編列總額預算用於糖尿病等高風險疾病口腔照護計畫，以及西醫基層診所引進新藥、新醫療科技。衛福部健...

不能邊走路邊講話？哈佛專家曝：失智症前兆

沒辦法一邊走路一邊講話？這很有可能是大腦認知能力下降的跡象，甚至可能是失智症的前兆。

飼養減少又逢端節備料 毛豬每公斤近93元創新高

農委會官網顯示，毛豬交易均價今天92.72元，再創新高，農委會分析，與毛豬飼養量及進口豬肉雙雙減少、端午節備料等有關，畜...

別以為一覺到天亮＝睡好 無意識驚醒一樣讓你睡不安穩

明明一覺到天亮，為什麼總是覺得睡不飽？三軍總醫院睡眠外科主任邱逢翔表示，許多人會認為失眠才等於睡不好，隨著對睡眠呼吸中止...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦