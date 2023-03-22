小心！旅客不得帶加熱菸入境 違反最高罰500萬元

新修訂的「菸害防制法」今正式上路，即起全面禁止電子煙，加熱菸則必須通過「指定菸品健康風險評估審查辦法」，才可合法上市。財政部表示，經財政部與衛福部等機關會商共識，基於維護國民健康及菸害防制立場，入境旅客隨身攜帶的菸品品項僅限捲菸、菸絲及雪茄，加熱菸也不得攜帶入境，違反者最高罰500萬元。

財政部國庫署今表示，112年2月15日修正公布之菸害防制法，行政院已核定與加熱菸有關條文自今（22日）日施行，衛生福利部於同日依該法第7條規定公告加熱菸為指定菸品。依前開法條規定，衛福部公告指定之菸品，業者應於製造或輸入前，向該部申請健康風險評估審查，經核定通過後，才能啟動。

國庫署提醒，欲產製加熱菸者，不論是否取具菸製造業許可執照，應向衛福部申請審查並通過後，再向財政部申請新增「其他菸品」產品種類、或設立許可，並取得換（核）發之菸製造業許可執照後，始得產製經核定通過之加熱菸。

至於取得菸進口業許可執照業者若要進口加熱菸，應先向衛福部確認該菸品是否經審查通過，若未經審查通過，應向衛福部申請審查並通過後，才能辦理進口。

國庫署進一步指出，就加熱菸應否納為入境旅客隨身攜帶品項，經財政部與衛福部等機關會商共識，基於維護國民健康及菸害防制立場，不可納入，因此入境旅客隨身攜帶的菸品品項僅限捲菸、菸絲及雪茄，加熱菸也不得攜帶入境。

國庫署呼籲，國人入境時如攜帶菸品，務必誠實申報，且不得攜入加熱菸，違反者，將視攜入加熱菸是否經衛福部核定通過健康風險評估審查。依「菸酒管理法」第46條、第57條，或菸害防制法第26條規定，處新臺幣3萬元以上50萬元以下、或5萬元以上5百萬元以下罰鍰，並沒入、或銷毀、退運該菸品。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康