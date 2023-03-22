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影／再忙也要記得健檢！別讓良性胰臟腫瘤轉變為惡性胰臟癌

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
博田國際醫院肝膽胰臟外科副院長李金德表示，不要把可以治癒的疾病，拖到無可治療的地步。記者徐如宜／攝影
博田國際醫院肝膽胰臟外科副院長李金德表示，不要把可以治癒的疾病，拖到無可治療的地步。記者徐如宜／攝影

博田國際醫院近一個月為3名女性患者手術胰臟囊狀腫瘤，結果都是惡性胰臟癌，這3例是在做電腦斷層檢查發現胰臟明顯的囊狀腫瘤，但病患都未感症狀。「再忙也要記得健檢！」郭女士說，還好在健檢過程發現，病灶位於胰臟尾部，極可能擴散至脾臟，術後病理切片報告為惡性腫瘤，屬罕見的胰腺實性假乳突狀腫瘤。

病患郭女士如一般癌症患者一樣，乍聽罹癌無法置信，平日生活規律、飲食正常，也無不良習慣，為什麼會得癌？以前覺得癌症很遙遠，現在卻無聲無息侵襲了健康。她去年底剛好工作有空檔，便安排了久違的健檢，檢查後X光顯示左側腹部約有2公分疑似結石，因無法判定確實位置，然後到教學醫院進一步詳查，電腦斷層掃瞄後，醫生判定為臟尾部腫瘤。

博田國際醫院肝膽胰臟外科副院長李金德表示，為患者核磁共振等相關術前檢查，病灶位於胰臟尾部，極可能擴散至脾臟，原擬切除胰臟尾部及脾臟，術中審慎檢視並未擴散至脾臟，改採取保留脾臟而未予切除。術後病理切片報告為惡性腫瘤，屬罕見的胰腺實性假乳突狀腫瘤。

「不要把可以治癒的疾病，拖到無可治療的地步！」李金德表示，一名72歲婦女因為腹脹、長期左側腹痛來求診，電腦斷層檢查胰臟體尾部囊狀腫瘤5X6公分，侵犯胰旁組織，後來診斷為胰導管癌合併淋巴轉移，以手術切除加上化療。另一名58歲女性，則是上腹痛、糖尿病，2年前胰臟有小囊腫，電腦斷層檢查胰臟體尾部囊腫6X7公分，診斷為胰黏液性癌合併肝臟、淋巴轉移。都是胰臟囊狀腫瘤，卻是惡性胰臟癌的病例。

郭小姐覺得幸運的是，病灶因鈣化現象經由X光被發現，而健檢當時腹部超音波未能檢出是因胰臟位於胃的後方，一般腹部超音波很難發現胰臟腫瘤，加上她的胰臟癌指數很低，在正常範圍值內，身體也無異常狀況，很可能因而未能及早發現腫瘤。所以「再忙也要記得健檢！」很可能因而未能及早發現腫瘤。

博田國際醫院肝膽胰臟外科副院長李金德表示，不要把可以治癒的疾病，拖到無可治療的地步。記者徐如宜／攝影
博田國際醫院肝膽胰臟外科副院長李金德表示，不要把可以治癒的疾病，拖到無可治療的地步。記者徐如宜／攝影
博田國際醫院副院長阮蘭婷（左）與副院長李金德（右），祝病患郭女士重拾健康。記者徐如宜／攝影
博田國際醫院副院長阮蘭婷（左）與副院長李金德（右），祝病患郭女士重拾健康。記者徐如宜／攝影

腫瘤 健檢 患者

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