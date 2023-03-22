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國人心肌梗塞年輕化 醫師曝關鍵多是做了「這件事」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
黃建龍說，國人心肌梗塞已有年輕化趨勢，年輕人好發原因多與吸菸有關。記者蘇健忠／攝影
黃建龍說，國人心肌梗塞已有年輕化趨勢，年輕人好發原因多與吸菸有關。記者蘇健忠／攝影

王瞳的丈夫、馬來西亞歌手艾成去年8月過世，沒想到今日又傳出噩耗，艾成的40歲弟弟艾翔於周一（3/20）在馬來西亞猝逝，死因為心肌梗塞。振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍說，國人心肌梗塞已有年輕化趨勢，40歲心肌梗塞患者不少見，年輕人心肌梗塞好發原因多與吸菸有關，合併飲食高油脂及三高問題，而容易造成急性心肌梗塞。

黃建龍說，急性心肌梗塞常見的典型症狀有胸悶，這時會感覺「一塊大石頭壓在胸口」，而有胸口緊緊的，呼吸喘不過氣，並可能同時出現冒冷汗、下巴麻、左肩麻、噁心、嘔吐等輻射痛、轉移痛，如果不舒服時間超過15分鐘沒有緩解，應盡速就醫。

心肌梗塞好發原因很多，其中以心血管阻塞為最多。黃建龍表示，主要是受到膽固醇影響，心血管出現硬化出現斑塊，而在壓力、溫差劇烈變化下，導致斑塊剝落阻塞血管、血流，引發心肌梗塞。

黃建龍指出，若要預防心肌梗塞，首先應特別注意低密度膽固醇，如一般健康民眾應維持在130mg／dl；糖尿病患者應控制為100mg／dl以下；如果是曾罹患心肌梗塞者應維持70mg／dl以下，並同時注意控制糖尿病、高血壓，如高血壓檢查數值已從140／90降低至130／80。

黃建龍說，低密度膽固醇受飲食、運動改善的影響僅有3成，多為受到基因影響，建議民眾平時應到醫院進行檢查，若發現低密度膽固醇數值偏高，應採用降膽固醇藥物控制，以防心肌梗塞，目前該類藥物均有健保給付。

至於，年輕族群好發心肌梗塞，也可能與家族遺傳有關，如果爸爸45歲左右，或媽媽於55歲左右曾罹患心肌梗塞，家中孩子極可能帶有家族遺傳，其罹患心肌梗塞風險會比一般人高出2至8倍，務必提高警覺。

黃建龍提醒，年輕族群預防心肌梗塞，四大關鍵不可不知，第一、一定要戒菸；第二、控制三高；第三、體重過重或肥胖者需減重；第四、若爸爸45歲前或媽媽55歲前曾罹患心肌梗塞，極可能帶有家族病史，務必提高警覺。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

心肌梗塞 膽固醇 艾成

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