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食品容器公司短報回收費逾1.2億 環保署：檢舉給20%至50％獎金

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
彰化賴姓兄妹經營免洗餐具容器製造廠，，短漏回收清除處理費逾1.2億元。紙器平板容器示意圖。聯合報系資料照
彰化賴姓兄妹經營免洗餐具容器製造廠，，短漏回收清除處理費逾1.2億元。紙器平板容器示意圖。聯合報系資料照

彰化賴姓兄妹共同經營免洗餐具容器製造廠，為少繳回收清除處理費，涉短報一次性容器生產量，短漏回收清除處理費逾1.2億元。環保署表示，本案經民眾檢舉及多方蒐證才成功追繳費用，鼓勵民眾可透過多種管道檢舉，如查獲確切證據可獲得追繳短漏金額的20％作為獎勵，吹哨者更可獲得高達50％獎勵。

依規定製造一次性使用的紙容器、塑膠容器，均屬廢棄物清理法的列管責任物，需依「應回收廢棄物責任業者管理辦法」規定，每2個月自行向環保署回收基管會申報營業量，按各項產品費率（每公斤5元至69元不等）乘以營業量繳交回收清除處理費。

賴姓兄妹共開的彰化禹昌公司，主要生產紙器平板容器、塑膠容器等一次性容器，自2019年起指示員工登入環保署網站申報生產製造營業量，但僅申報部分營業量，以此方式詐報營業量，向環保署詐得不法利益高達1億2514萬8363元，應補繳及裁罰金額共2億5029萬多元。

另彰化地檢前往搜查時，更發現該公司涉嫌逃漏稅6887萬元，加上補繳、裁罰金額總計為3億1916萬多元。

環保署執秘王嶽斌說，回收清除處理費申報及繳納義務是由業者本於「誠實申報、主動繳費」原則，為防止業者短漏報情況，依廢清法規定定期委託會計師查核業者營業（進口）量。

王指出，本案是在查核作業中，發現長期具有高額短漏行為，且還有家族企業協助規避繳納稅金情況，因此在去年7月移請彰化地檢偵辦，目前本案已偵查完畢。

王嶽斌表示，為了杜絕業者心存僥倖的心態及從中獲取不法利益，除持續建立與各地方檢察署、國稅單位合作，若民眾發現不法，可透過傳真、書面郵寄或至環署回收基管會現場檢舉，也可透過上網（https://recycle.epa.gov.tw/）及掃描QR code等多元方式提供確切具體證據。

經查證屬實可獲得追繳短漏金額的20％作為獎勵，若是任職中或曾任職內部員工檢舉，更將給予獲得實收補繳金額的50％作為獎勵。

環保署 廢棄物

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