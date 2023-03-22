老翁昏睡醫師檢查低血鈉造成 追蹤發現是肺結核引發

基隆市1名老翁持續昏睡，家人送醫檢查血鈉偏低，給予高張食鹽水滴注才恢復意識。老翁低血鈉原因不明，因有體重減輕、乾咳症狀，醫師安排胸部電腦斷層檢查，發現左上肺有疑似結核感染病灶，找出病因。

衛生福利部基隆醫院腎臟科醫師馬皓瑋今天說，這名老翁平時身體狀況不錯，除了胃食道逆流，沒有其他慢性病史。2個多月前容易疲倦，沒什麼胃口，還一直乾咳。家人發現老翁消瘦許多，陪同到診所就醫，胸部X光檢查未發現明顯肺炎，抗生素治療未改善，建議到醫院進一步檢。

老翁自認是胃食道逆流老毛病又犯了，未就醫。在家休養2個月後，病情未改善，且覺得頭痛，沒吃東西也想吐。接著走路不太穩，睡覺時間越來越長，有一天早上叫不醒，趕緊到部基掛急診。

急診醫師安排腦部電腦斷層檢查，無急性腦出血，也沒有明顯腦血管梗塞或腦部腫瘤。血液生化檢查血鈉值110 mEq/L（正常值135到145），判斷為低血鈉造成急性意識改變，給予生理食鹽水治療並會診腎臟科醫師。

馬皓瑋安排老翁住院治療，評估並無水腫，也無脫水情形，血液滲透壓偏低，顯示為真性低血鈉。經注射生理食鹽水，血鈉仍為110 mEq/L，排除使用藥物導致等因素後，判斷可能為「抗利尿激素分泌不當症候群」，給予高張食鹽水滴注，並補充其他電解質，治療24小時後血鈉上升至117 mEq/L，意識恢復。

老翁因有不明原因低血鈉，且有體重減輕、乾咳等症狀，馬皓瑋安排胸部電腦斷層檢查，發現左上肺有疑似結核感染的病灶，經痰液檢查確定為肺結核感染，轉入負壓隔離病房，會診胸腔內科醫師開立抗結核藥物治療。

低血鈉治療方面，馬皓瑋限制老翁飲水量，並在利尿劑、補充鹽分等傳統治療，輔以抗利尿激素V2受體拮抗劑（Tolvaptan）藥物治療，順利出院後，回腎臟科門診抽血追蹤，血鈉已恢復正常值。