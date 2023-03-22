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整個景區人山人海…他曝「這期間」別去日本玩 網友建議：要做功課

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友想提醒大家，「有幾個時段」千萬不要來日本玩，因為路上不管是日本人還是外國人都非常多，希望大家先做好功課。圖／ingimage
有網友想提醒大家，「有幾個時段」千萬不要來日本玩，因為路上不管是日本人還是外國人都非常多，希望大家先做好功課。圖／ingimage

疫情解封後，不少民眾立刻買機票衝出國旅遊，解放三年沒出國的心情。一名網友想提醒大家，「有幾個時段」千萬不要來日本玩，因為路上不管是日本人還是外國人都非常多，希望大家先做好功課，不要到時又在抱怨「人怎麼這麼多啊」。

一名網友在「Dcard」發文，來日本旅遊的人數，回到疫情前的規模，就算是日本連假時去比較偏遠的地方仍然會看到外國人，因此他想提醒大家，「不要在日本連假的時候去日本玩」，因為連假時日本人也會出去玩，就算國定假日是星期二或星期四放假，日本人也會請一天變成連休4天，有名的景點和東京、大阪不用說人一定很多，比較當地的像是伊勢神宮，日本人很愛去再加上外國人整個景區根本是人山人海。

原po也舉例，3月21日是假日，很多人會請3月20日變成連假，這樣從3月18日開始就是四連休，但有人這時候去大阪環球影城玩，就會抱怨「怎麼才剛開始人就這麼多」，令他相當無奈，接下來的4月底到5月初是日本的連假，有些人請2天假就可以放到10天，可以的話請避開這段時間。

網友紛紛表示，「一堆人都這樣啊，簡單的2023日本連假都懶得自己查，甚至梅雨季這種東西也不查，然後才在抱怨」、「3-4月也是學生畢業或放假時段，所以人也會很多」、「3月份甚至是日本大學生的春假」、「人剛好在日本，就是從18號開始待一週，還真沒注意到這件事，今天去淺草人確實不少」、「這時候櫻花季，機票貴人又多，從來沒考慮過」、「好好笑，現在人在沖繩，人真的好多好熱鬧，但當初查的時候都沒有查到3/21，想說避開黃金週了」。

不過，有網友認為，「應該是說連假可以去，但人多不要靠北，出去玩怕人多，真的待在家裡就好欸」、「我是3月15號去的，應該是沒有連假，人就已經爆炸多，玩一個遊戲要等兩個鐘頭，而且很常遇到台灣人」。

有網友則表示，「好險有事先做功課，避開台灣連假跟日本連假」、出國前第一件事情，就是把日本人跟台灣人的國定假日互相比對，找出最空閒的那個禮拜，像是2月底台灣有228連假，日本有一個春節連假，這就代表3月初人會出現真空期，「果不其然我3月初去，雖然有人潮，但都是稀稀疏疏的，比較靠邊的商店街也幾乎都沒人」。

日本 連假 國定假日

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