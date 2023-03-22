保力達B維士比是藥品 檳榔攤違法販售遭罰3萬

經民眾檢舉，花蓮縣衛生局查獲檳榔攤違法販售保力達B、維士比，現場令業者下架並依規定裁處新台幣3萬元罰鍰，衛生局呼籲非具藥商資格的業者勿違法販售。

花蓮縣衛生局長朱家祥透過新聞稿表示，「保力達B、維士比」均是藥品，依藥事法規定屬於指示藥品，「保力達B、維士比」成分含有生藥提取液、咖啡因或綜合維生素及8%以上酒精濃度，應透過醫師、藥師、藥劑生指示後使用。

民眾應前往具有藥事人員的藥局、藥商購買，並由現場執業藥師或藥劑生提供專業諮詢說明用法用量後，依指示飲用，否則飲用過量，對健康無益，反而會造成身體傷害。

少數業者無藥商許可執照就私自販售，衛生局接獲民眾檢舉，將業者列為加強查核重點對象。「保力達B、維士比」因含有的成分及含量歸屬「指示藥品」管理，依法只能在藥局販售。未持有許可執照販售，經查獲依違反藥事法第27條第1項及同法第92條第1項規定，處新台幣3萬元以上、200萬元以下罰鍰。

朱家祥指出，「保力達B、維士比」是市面上最容易被消費者誤認為提神的飲料，工作之餘常聚在一起飲用，服用後應避免開車及從事高危險性作業，以免發生意外，並應注意長期過量服用有傷肝之虞。

花蓮縣衛生局表示，將持續教育民眾正確用藥觀念，加強用藥安全宣導，持續查核非藥商違規販售藥品的案件，讓民眾享有安全用藥與安心的消費環境。花蓮鄉親如對購買藥品有所疑慮或發現可疑之違規產品時，可至衛生福利部食品藥物管理署網頁（http://www.fda.gov.tw/）公告資訊項下查詢，或洽詢花蓮縣衛生局藥政服務專線03-8226959。