兄勸弟捐贈大體 二人相差14天辭世一同當大體老師

「取之於社會、用之於社會」2020年底，72歲的陳照耀騎乘機車時，不慎自摔辭世，他辭世前二周，他的弟弟甫因為多重疾病離開。二人離世前10年就先後簽下器官捐贈，後續則簽下大體捐贈書。陳照耀的家屬說，爸爸多年前就曾提及，社會真的幫助家人太多，身體不過是個軀殼，如果能幫助到更多的人，把身體捐出去，也是他唯一能做的。

陳照耀的太太說，先生長年照顧患有思覺失調症的小叔，他在家中排行老三，但是家中長子，當小叔20多歲因不堪失戀重創，精神狀況日趨不穩，最後演變成思覺失調症的過程中，先生都在旁照顧小叔。先生曾告訴她，從小全家都是苦過來，如果他不照顧弟弟就沒有人可以照顧了。

後續，小叔因精神疾病長年進出醫院，嚴重時得住院治療，她與先生原準備定居南投，也因為小叔的病情每下愈況，兩人也搬回苗栗老家附近居住。還記得是器官捐贈才剛開始推廣的年份，先生聽到醫院內社工積極勸募，他跟小叔二人都簽下捐贈。

陳照耀的太太指出，當時先生曾說，以前家境不好，小叔精神狀況差，要不是有社福系統協助，家裡恐怕沒錢讓小叔治療，很感念社會的幫忙，既然社會曾幫助過陳家，那他跟小叔也沒有什麼好說的，能用身體幫助社會，也是他們該做的，很快二人就簽署了器官捐贈。

事隔多年，先生一如往常地照顧小叔，2020年底，小叔再次準備出院，先生在大雨滂沱的午後騎車準備去接小叔，意外自撞，緊急送到醫院，當時昏迷指數僅有3，原本要出院的小叔，狀況也突然變差，二人意外在同家醫院住院。沒想到，小叔住院後9天因多重疾病離世，先生則是在小叔離世後二周也撒手人寰。

陳照耀的太太說，小叔離世前，先生看到小叔的病況極差，就告訴小叔要不要簽署大體捐贈書，小叔一開始拒絕，他為了讓小叔安心，準備自己先簽，卻因為需要二位親屬的同意，遲遲沒有完成。

她說，既然先生辭世前，有意捐贈大體，身為家屬也只能尊重他的意願，先生的離世讓全家人都流乾了眼淚，不過，也要讓他安心的離開，最後他捐出眼角膜捐贈給二個人。陳照耀的女兒說，受到爸爸的影響，自己也認為身體僅是身外之物，早在爸爸簽署器捐前，她就簽署器捐，後續也會追隨爸爸的腳步，簽署大體捐贈同意書。

台北醫學大學今舉辦「解剖教學英靈追思紀念會」，感念大體老師們為醫學無私奉獻，到場致意的家屬們即使心懷不捨，也尊重這份心意，同時期許醫學生們未來皆能成為良醫。