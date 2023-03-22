快訊

軍紀案頻傳…今又查獲大批疑似「軍方槍彈」 國防部晚間回應了

倒楣男連續確診三次被當逃兵移送 向檢察官喊冤爭清白

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兄勸弟捐贈大體 二人相差14天辭世一同當大體老師

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台北醫學大學今舉辦「解剖教學英靈追思紀念會」，陳照耀的兒子（左一）、太太（中）、女兒（右一）特別參與此次活動。記者陳雨鑫／攝影
台北醫學大學今舉辦「解剖教學英靈追思紀念會」，陳照耀的兒子（左一）、太太（中）、女兒（右一）特別參與此次活動。記者陳雨鑫／攝影

「取之於社會、用之於社會」2020年底，72歲的陳照耀騎乘機車時，不慎自摔辭世，他辭世前二周，他的弟弟甫因為多重疾病離開。二人離世前10年就先後簽下器官捐贈，後續則簽下大體捐贈書。陳照耀的家屬說，爸爸多年前就曾提及，社會真的幫助家人太多，身體不過是個軀殼，如果能幫助到更多的人，把身體捐出去，也是他唯一能做的。

陳照耀的太太說，先生長年照顧患有思覺失調症的小叔，他在家中排行老三，但是家中長子，當小叔20多歲因不堪失戀重創，精神狀況日趨不穩，最後演變成思覺失調症的過程中，先生都在旁照顧小叔。先生曾告訴她，從小全家都是苦過來，如果他不照顧弟弟就沒有人可以照顧了。

後續，小叔因精神疾病長年進出醫院，嚴重時得住院治療，她與先生原準備定居南投，也因為小叔的病情每下愈況，兩人也搬回苗栗老家附近居住。還記得是器官捐贈才剛開始推廣的年份，先生聽到醫院內社工積極勸募，他跟小叔二人都簽下捐贈。

陳照耀的太太指出，當時先生曾說，以前家境不好，小叔精神狀況差，要不是有社福系統協助，家裡恐怕沒錢讓小叔治療，很感念社會的幫忙，既然社會曾幫助過陳家，那他跟小叔也沒有什麼好說的，能用身體幫助社會，也是他們該做的，很快二人就簽署了器官捐贈。

事隔多年，先生一如往常地照顧小叔，2020年底，小叔再次準備出院，先生在大雨滂沱的午後騎車準備去接小叔，意外自撞，緊急送到醫院，當時昏迷指數僅有3，原本要出院的小叔，狀況也突然變差，二人意外在同家醫院住院。沒想到，小叔住院後9天因多重疾病離世，先生則是在小叔離世後二周也撒手人寰。

陳照耀的太太說，小叔離世前，先生看到小叔的病況極差，就告訴小叔要不要簽署大體捐贈書，小叔一開始拒絕，他為了讓小叔安心，準備自己先簽，卻因為需要二位親屬的同意，遲遲沒有完成。

她說，既然先生辭世前，有意捐贈大體，身為家屬也只能尊重他的意願，先生的離世讓全家人都流乾了眼淚，不過，也要讓他安心的離開，最後他捐出眼角膜捐贈給二個人。陳照耀的女兒說，受到爸爸的影響，自己也認為身體僅是身外之物，早在爸爸簽署器捐前，她就簽署器捐，後續也會追隨爸爸的腳步，簽署大體捐贈同意書。

台北醫學大學今舉辦「解剖教學英靈追思紀念會」，感念大體老師們為醫學無私奉獻，到場致意的家屬們即使心懷不捨，也尊重這份心意，同時期許醫學生們未來皆能成為良醫。

小叔 器官捐贈 爸爸

延伸閱讀

影／人生最後一哩路怎麼決定？這本書讓你一「掃」就通

搶到BLACKPINK門票卻瞞著女兒 唐從聖吐是這原因

結婚6年妻子竟是親妹妹 男子發現事實超崩潰

器捐遺愛人間 男腦死家屬捐出眼角膜和皮膚

相關新聞

明天還是熱天氣 「這天」轉涼有望迎接春雷解渴

中央氣象局最新預報指出，明天各地高溫30度至33度，其中台南、高雄近山區，有機會到36度；周六明顯轉涼，鋒面通過，有望迎...

小心！旅客不得帶加熱菸入境 違反最高罰500萬元

新修訂的「菸害防制法」今正式上路，即起全面禁止電子煙，加熱菸則必須通過「指定菸品健康風險評估審查辦法」，才可合法上市。財...

高風險疾病全口照護執行率偏低 健保署扣減牙醫4億多元

為增進民眾健康，健保署去年編列總額預算用於糖尿病等高風險疾病口腔照護計畫，以及西醫基層診所引進新藥、新醫療科技。衛福部健...

不能邊走路邊講話？哈佛專家曝：失智症前兆

沒辦法一邊走路一邊講話？這很有可能是大腦認知能力下降的跡象，甚至可能是失智症的前兆。

飼養減少又逢端節備料 毛豬每公斤近93元創新高

農委會官網顯示，毛豬交易均價今天92.72元，再創新高，農委會分析，與毛豬飼養量及進口豬肉雙雙減少、端午節備料等有關，畜...

別以為一覺到天亮＝睡好 無意識驚醒一樣讓你睡不安穩

明明一覺到天亮，為什麼總是覺得睡不飽？三軍總醫院睡眠外科主任邱逢翔表示，許多人會認為失眠才等於睡不好，隨著對睡眠呼吸中止...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦