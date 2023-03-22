搶攻旅遊商機！7-ELEVEN領先同業首推eSIM卡申辦服務

全球旅遊人潮復甦，今年長達5天的清明、兒童節連續假期即將到來，7-ELEVEN瞄準海內外旅遊商機，透過ibon打造離家最近的生活旅遊服務平台，即日起領先同業推出eSIM卡申辦服務滿足海外旅遊上網需求，首波提供iPhone XR以上機型的用戶購買；更串聯OPEN POINT生態圈推出1,600萬會員獨享的「每周三上ibon售票網購買指定票種，即享10% OPEN POINT點數回饋」活動，24小時全天候服務。

7-ELEVEN領先同業推出eSIM卡申辦服務，有別於傳統國外上網卡、網路分享器使用模式，eSIM免換卡、免租借、攜帶方便、隨時買、立即用，價格更優於電信業者推出的數據漫遊服務，即日起就近到6,700台ibon便利生活站，24小時皆可快速申辦開通。首波提供iPhone XR以上機型的用戶體驗，推出日本、韓國、紐西蘭、澳洲等4大熱門旅遊目的地，共6種超值上網流量方案，申辦價240～630元不等；即日起至4月4日限時推出限量100張超優惠熱門日韓6日／每日1GB的雙飛門號方案，一個方案兩個國家皆可使用，透過掃描ibon票券QR CODE即可快速設定、立即開通。

ibon便利生活站申辦eSIM卡，可於ibon機台首頁點選「申辦服務」→點選「電信申辦」→點選「eSIM漫遊卡」→點選iPhone型號→點選國家／方案→持小白單門市櫃台結帳獲得ibon票券。開通方式為：持需開通服務的手機開啟設定功能→點選行動服務中的加入eSIM功能鍵→掃描ibon票券上QR CODE→開通方案及數據漫遊→切換行動數據選擇eSIM方案即可開通服務