快訊

極權好朋友？中俄聯合聲明的「習普互利陣線」

放大你的普發6000元！選對領取管道 銀行、餐飲住宿優惠一把抓

六千聰明領／普發現金全攻略 哪種更快撥款？哪種代領方便？

違規廣告年罰逾2.5億 食品藥粧多誇稱療效

中央社／ 台北22日電

許多食品廣告宣稱可10秒再生500億條骨血管、視神經靈敏度增加800%都是假的，食藥署去年在全台揪出6889件違規廣告，開罰逾2.5億元，以誇稱減肥、治療眼疾、強化骨骼等最多。

隨健康意識抬頭，違法宣稱有神奇療效的食品、藥物廣告愈來愈多，衛生福利部食品藥物管理署今天召開記者會，呼籲民眾勿輕信違規廣告。

食藥署公布十大違規食藥廣告，分別為「日本味王金盞花葉黃素磷脂膠囊」、「Dr.穆拉德芯立強PLUS膠囊」、「陽明生醫一家人益生菌S」、「日本森下仁丹晶球長益菌」、「A.H.A強股配方」、「百力能專利核糖膠囊EX PLUS」、「台鹽專利黑魔髮健康還原黑洗髮露」、「Dr.穆拉德靈活固步立PLUS強效膠囊」、「台鹽生技超激S植纖飲」、「【RELIVE】西班牙藏紅花護緊神方」。

食藥署企科組組長許朝凱簡報指出，統計111年度全國衛生機關裁處食品、藥物、化粧品違規廣告共計6889件，罰鍰金額達新台幣2億5860萬元。

各類媒體中，經衛生機關裁處金額最多為電視廣告，共計裁處1億2581萬元，又以食品占65%、1961件為最多。食藥署指出，經分析，電視違規廣告以購物台廣告占90%最大宗，主要違規的電視頻道為東森購物台系列、占51%最多，momo購物台系列、占21%居次，VIVA購物1台、占13%排第三。

食藥署提醒，凡廣告內容太神奇、太吸引人，務必提高警覺，籲民眾聰明判斷產品資訊，尤其是宣稱具有療效的廣告內容更勿輕信、勿衝動購買，以免花錢受騙。

違規刊登誇大不實廣告者，食藥署指出，食品依法可開罰4萬元至400萬元，宣稱醫療效能可罰60萬元至500萬元；化粧品廣告涉及虛偽或誇大可罰4萬元至20萬元以下罰鍰，涉及宣稱醫療效能可處60萬元至500萬元。

廣告 食藥署

延伸閱讀

最新十大違規食藥廣告 東森購物台占8名成年度違規王

越南蚵肉檢出「無機砷」超標 邊境再攔截2批日本草莓

邊境攔截日本草莓農藥違規 越南蚵肉檢出無機砷

好市多下架疑藏A肝冷凍草莓！A肝多經由不潔食物傳染，如何避免？

相關新聞

影／曾文水庫告急！蓄水量剩11% 長滿雜草像高爾夫球場

久旱不雨，嘉義水情燈號轉為黃燈，曾文水庫今天蓄水量只剩11%，大面積淤泥裸露、長滿雜草，宛如一座天然的高爾夫球場，仁義潭...

公共運輸月票已20縣市參與 各縣市方案一次看

交通部長王國材今表示，中央促進公共運輸使用方案已有20個縣市參與規劃，以7月開通為目標。公路總局表示，目前未加入的縣市為...

新菸害防制法今上路 加熱菸未通過審查「現在也是違法」

菸害防制法修法行政院今公告正式上路，即起全面禁止電子煙，加熱菸則必須通過「指定菸品健康風險評估審查辦法」，才可合法上市。...

國境開放航班準點率不到7成 桃機：目標3月達8成

國境開放，交通部觀光局訂定今年600萬人次國際旅客來台目標，但有立委點出今年1月桃園國際機場準點率僅69.44%。交通部...

抗通膨 勞長定調：明年基本工資盡量往調升方向

去年通膨率逼近3%，萬物齊漲，行政院長陳建仁日前表態對軍公教明年加薪持正面看法，邊際勞工明年有望調漲基本工資以達成蔡英文...

禁電子煙今上路 嘉義市2年前超前部署訂自治條例取締18件

新版「菸害防制法」今天上路，嘉義市2021年4月11日率先制定並施行電子煙危害防制自治條例，實施2年來，至今查獲18件，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦