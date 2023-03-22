違規廣告年罰逾2.5億 食品藥粧多誇稱療效

許多食品廣告宣稱可10秒再生500億條骨血管、視神經靈敏度增加800%都是假的，食藥署去年在全台揪出6889件違規廣告，開罰逾2.5億元，以誇稱減肥、治療眼疾、強化骨骼等最多。

隨健康意識抬頭，違法宣稱有神奇療效的食品、藥物廣告愈來愈多，衛生福利部食品藥物管理署今天召開記者會，呼籲民眾勿輕信違規廣告。

食藥署公布十大違規食藥廣告，分別為「日本味王金盞花葉黃素磷脂膠囊」、「Dr.穆拉德芯立強PLUS膠囊」、「陽明生醫一家人益生菌S」、「日本森下仁丹晶球長益菌」、「A.H.A強股配方」、「百力能專利核糖膠囊EX PLUS」、「台鹽專利黑魔髮健康還原黑洗髮露」、「Dr.穆拉德靈活固步立PLUS強效膠囊」、「台鹽生技超激S植纖飲」、「【RELIVE】西班牙藏紅花護緊神方」。

食藥署企科組組長許朝凱簡報指出，統計111年度全國衛生機關裁處食品、藥物、化粧品違規廣告共計6889件，罰鍰金額達新台幣2億5860萬元。

各類媒體中，經衛生機關裁處金額最多為電視廣告，共計裁處1億2581萬元，又以食品占65%、1961件為最多。食藥署指出，經分析，電視違規廣告以購物台廣告占90%最大宗，主要違規的電視頻道為東森購物台系列、占51%最多，momo購物台系列、占21%居次，VIVA購物1台、占13%排第三。

食藥署提醒，凡廣告內容太神奇、太吸引人，務必提高警覺，籲民眾聰明判斷產品資訊，尤其是宣稱具有療效的廣告內容更勿輕信、勿衝動購買，以免花錢受騙。

違規刊登誇大不實廣告者，食藥署指出，食品依法可開罰4萬元至400萬元，宣稱醫療效能可罰60萬元至500萬元；化粧品廣告涉及虛偽或誇大可罰4萬元至20萬元以下罰鍰，涉及宣稱醫療效能可處60萬元至500萬元。