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花東恙蟲病今年已有10例 醫師提醒孩童併發症更嚴重

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院小兒感染科醫師楊子毅提醒，孩童若持續出現高燒，父母應提高警覺，盡快就醫。圖／門諾醫院提供
門諾醫院小兒感染科醫師楊子毅提醒，孩童若持續出現高燒，父母應提高警覺，盡快就醫。圖／門諾醫院提供

清明節將至，民眾開始安排掃墓祭祖事宜，卻有可能在草叢中被恙蟲叮咬，今年花東地區已有10例，尤其孩子的併發症更嚴重。門諾醫院小兒感染科醫師楊子毅提醒，恙蟲病不是只有大人會感染，對於孩童的症狀要提高警覺，否則錯過治療時間，還有可能併發器官衰竭等，家長不得不慎。

楊子毅醫師表示，有一名10歲男童發燒多日，使用退燒藥物仍未見改善父母十分擔憂，於是到醫院急診，得知孩子曾與家人一同前往山區掃墓，且在男童的手腕關節處發現有焦痂，診斷應是感染「恙蟲病」，隨即安排男童住院並給予抗生素治療，才讓病況好轉。

楊子毅說，孩童感染恙蟲病後，症狀跟大人差不多，會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大、皮膚出現紅色斑狀丘疹等症狀，並在叮咬處發現重要的特徵「焦痂」，其焦痂位置多半在鼠蹊部等皮膚皺摺處，若未細心找尋，難以察覺。

由於成人感染恙蟲病的首選治療用藥，不適合用於8歲以下的孩童，家長若帶孩子掃墓或旅遊活動，應做好防護措施，同時提高警覺。在就醫時應主動告知相關旅遊史，早期診斷及治療，否則可能造成肝臟、肺部等器官的發炎，甚至嚴重併發器官衰竭，後果不堪設想。

戶外掃墓祭祖容易接觸到恙蟲滋生的草叢環境，醫師提醒，民眾掃墓除了穿著長袖衣褲等保護性衣物，以及使用政府核可的防蚊藥劑，返家後應立即盥洗並換洗全部衣物，避免被恙蟲叮咬而感染。

楊醫師表示，雖然恙蟲病不會人傳人，潛伏期9至12天，但若延遲治療可能會致死，因此建議民眾於掃墓後，相隔1至2周內若出現頭痛、發燒等身體不適症狀，就應盡速就醫檢查。

目前為掃墓高峰期，民眾應避免穿短褲短袖，以免遭恙蟲叮咬。圖／門諾醫院提供
目前為掃墓高峰期，民眾應避免穿短褲短袖，以免遭恙蟲叮咬。圖／門諾醫院提供

恙蟲 醫師 器官

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