童妍針全面升級新上市 4D童妍針效果提升 由內而外展現肌膚質感 成就耀眼的精品級顏值

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膠原蛋白流失正是肌膚老化的開始，蘋果肌逐漸下垂，細紋爬上眼角、嘴角，如何重回緊緻肌膚？4D童妍針全面升級新上市，能夠刺激2倍膠原蛋白增生，效果長達25個月之久，全新製程專利技術，讓微整效果看起來更自然。

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四季皮膚科總院長黃勇學指出，根據醫學統計，25歲後是膠原蛋白開始大量加速流失的轉折點，尤其經常日曬、熬夜、壓力大、吸菸者，膠原蛋白流失速度又會更快，「肌膚出現鬆、垮、垂、紋路等狀況，根本原因就是膠原蛋白快速流失」，想要改善肌齡老化問題，應該要對症下藥，快速大量的補充膠原蛋白，而童妍針是非常適合的選擇。

黃勇學醫師表示，童妍針為注射式的保養療程，主成分是聚左旋乳酸，可以刺激自體膠原蛋白增生，全球已上市20幾年，累積長期臨床案例及大型人體臨床試驗佐證，且有指標性國家美國FDA及歐盟CE的核准，在效果和安全性上都有充分的保障。

黃勇學醫師演講畫面。 圖／聯合線上

越L'excellence醫療美學皮膚專科醫師黃政傑指出，升級版的4D童妍針採用全新製程美國FDA核准及國際ISO認證的全新製程專利技術，嚴選20-25%最細緻的聚左旋乳酸微粒，並採用專利微粒技術2次過篩，確保微粒更加均勻。

黃政傑醫師表示，「過去3D童妍針的分散性較差，注射部位刺激過多，可能會產生結節，雖然發生率不高，術後一定要勤按摩」，而4D童妍針因聚左旋乳酸微粒變得更加細緻，兼具即泡即用、術後回家免按摩的便利性，讓愛美女性可以優雅地變美。

黃政傑醫師演講畫面。 圖／聯合線上

最新動物實驗觀察，4D童妍針能夠刺激最多達2倍的膠原蛋白增生，效果長達25個月之久，同時4D童妍針相較於其他也宣稱刺激膠原蛋白的產品相比，可以刺激更多的膠原蛋白增生。

黃政傑醫師分析，常見的微整注射療程，如注射玻尿酸為填充劑，主要是提供立即的填補效果，較少有刺激膠原蛋白增生的作用，治療效果從注射當下立即可見，但隨著時間逐漸代謝消失；而童妍針是膠原蛋白增生劑，注射部位經過2-3周後，持續從肌膚底層刺激膠原蛋白增生，達到填補凹陷、緊緻拉提的效果，「優勢是看起來較為自然、維持時間也較長久，且具有累加的效果，最適合改善大面積凹陷的部位，如臉頰及太陽穴凹陷」。

另外，電波拉皮或音波拉皮則是屬於非侵入性療程，透過電波或聚焦超聲波產生能量，讓組織受熱刺激膠原蛋白增生，雖能讓肌膚拉提緊緻，但卻不具有填充效果，因此臉型凹陷者是無法達到膨潤的效果，「皮膚老化除了讓皮膚鬆弛，同時也造成軟組織體積的流失，童妍針最適合皮膚鬆弛且臉型偏瘦者，能逐漸改善全臉到最理想的狀態」。

4D童妍針全面升級新上市，全新製程專利技術，效果更自然。 圖／聯合線上

黃勇學醫師補充，過去童妍針較多用於年齡40歲以上的熟齡族群，近年來更廣泛適用於全臉減齡，適合分齡、分層、分次進行療程規劃，可以改善淚溝、眼尾下垂、蘋果肌塌陷、抬頭紋、法令紋、木偶紋等；診間越來越多20多歲年輕人，訴求更年輕、美麗，都會指名童妍針來調整臉部缺陷。

林政賢皮膚科診所院長林政賢提到，去年推出的真童妍拉提術，透過國際SCI認證的獨家點位，30分鐘可達到非常好的拉提效果，且術後幾乎沒有恢復期，如今可用效果更顯著的4D童妍針進行真童妍拉提術，由於4D童妍針因膠原蛋白增生需要時間，需要經驗豐富與進階的注射技巧，才能展現術後最佳效果。

林政賢醫師演講畫面。 圖／聯合線上

林政賢醫師建議，民眾選擇醫美療程前應先諮詢，告知期望改善問題及期望達到的效果，醫師會根據臉部缺陷、個人氣質及特色，客製化規劃適合注射的點位、部位及劑量；最重要的是，施打前請認明產品外盒的防偽雷射標籤、掃描QR code確認就醫診所是否使用原廠正貨，才能保障自身的權益，「來源不明的水貨、假貨，可能產生不良反應，後果更是不堪設想」。另外，術後如有腫脹、瘀青，可先冰敷、再熱敷，就能逐漸改善。