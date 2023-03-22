影／曾文水庫告急！蓄水量剩11% 長滿雜草像高爾夫球場

久旱不雨，嘉義水情燈號轉為黃燈，曾文水庫今天蓄水量只剩11%，大面積淤泥裸露、長滿雜草，宛如一座天然的高爾夫球場，仁義潭水庫、蘭潭水庫各剩26.9%、34.2%，縣府呼籲民眾節水，多加利用生活次級用水，共度枯水期。

大埔鄉長吳明勲說，曾文水庫水位逐漸下降，蓄水量剩約11%，下游水位逐漸降低，已有大面積淤泥裸露，乾涸的情形很明顯，愈來愈多腹地裸露出來，再往中上游走，裸露的淤泥已長出大片雜草，宛如一大片青青草原。

縣府表示，最近水情不穩，已很久沒下雨，面對缺水的嚴峻挑戰，目前採取4項作為因應，包括提供生活次級用水供免費使用、在山區設置緊急備用水塔，檢測抗旱井水質，也在縣府官網架設抗旱專區，發布最新水情資訊。