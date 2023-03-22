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新車安全評等失公信力 立委：業者早知賣出車輛要測試

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立委林俊憲爆料，去年10月選定TOYOTA2款熱門車輛進行碰撞測試，但車商業務早就知道賣出車輛要做碰撞測試。記者周湘芸／攝影
立委林俊憲爆料，去年10月選定TOYOTA2款熱門車輛進行碰撞測試，但車商業務早就知道賣出車輛要做碰撞測試。記者周湘芸／攝影

交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」提升國內車輛安全，也作為消費者購車參考。立委林俊憲今於立院交委會質詢爆料，去年10月選定TOYOTA2款熱門車輛進行碰撞測試，但車商業務早就知道賣出車輛要做碰撞測試，還搶先公布獲得五星級，傷害公信力及公平性。

林俊憲表示，「台灣新車安全評等TNCAP」規劃透過消基會神秘客匿名採購車輛測試，但他接獲爆料，有車廠業務早已知道賣出車輛要做碰撞測試，有作弊嫌疑，也嚴重傷害車安中心公信力，且車輛進行碰撞測試時，車廠人員也在現場，還跟車安中心人員當場討論，質疑這樣合理嗎？

林俊憲指出，「台灣新車安全評等TNCAP」計劃不斷延長，也增加經費達6億多元，很多消費者都很期待。以前國產車碰撞測試只有分合格及不合格，不像進口車在國外都有明確數字比較。現在政府花那麼多錢推動，讓車廠有良性競爭，卻又爆出業者早已知道測試車輛，這樣公佈的數字誰會相信？

他進一步指出，原預計3月底公佈的安全評等結果，業務卻早已自行在臉書宣布獲五星最高等級，若月底公布真的為五星級，消費者會相信嗎？

交通部長王國材表示，進行新車安全評等過程都要注意保密及客觀性，這次測試會請學者專家納入相關事件進行評測，針對資訊外流也會請相關單位了解。

路政司長林福山指出，採購車輛確實委託消基會，業代是在交車後詢問是否領牌才得知車輛要進行測試，後續會更加注意購車細節。另外，相關法規有規定，檢測時能讓廠牌業者觀看，但都是由專業檢測機構檢測人員執行，業者不能參與結果與評判，3月底將公布第一次碰撞結果；至於業者搶先宣布評等結果，他則說，會再進行了解。

林俊憲 交通部長

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