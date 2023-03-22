故宮高階圖檔遭淘寶網賤賣？故宮：非屬此批外流檔案

故宮爆發十萬頁高階文物圖檔外流，外界認為已遭盜圖者上淘寶網賤賣。立院教委會今赴故宮考察，故宮報告時指出，目前掌握淘寶網站30餘筆商品頁面，根據圖片檔案GB容量推算，大多非故宮此次外流的3千萬畫素圖檔，而是下載故宮已開放公眾免費下載的OPEN DATA圖檔。淘寶網也有大英博物館等各國際博物館OPEN DATA圖檔的販售，故宮院長蕭宗煌指出，將參考國際博物館的處理方式，一個月內向立院提出報告。

故宮數位資訊室代理主任陳中禹指出，故宮目前掌握淘寶網站30餘筆商品頁面，根據商品資訊顯示的GB容量，反推計算每個圖檔的容量，發現每個圖檔僅個位MB容量。然而此次遭外流的3000萬畫素高階圖檔，每張拼湊還原多為近百MB容量，推斷大多非此次外流的高階圖檔。

疫情期間，國際知名博物館開放線上典藏文物數位圖檔、供公眾免費下載成趨勢。故宮2017年推出「故宮 OPEN DATA 專區」，至2021年底，一共提供40萬頁文物1百萬畫素的數位典藏文物低階圖檔，讓民眾免費下載。立院去年進一步要求故宮須提供40萬頁600萬畫素文物圖檔，供民眾免費下載使用，故宮設定去年底要達成此一目標。

故宮為此必須將3000萬畫素的數位圖檔降階為600萬畫素。故宮表示，此一任務交由數位資訊室林姓承辦人負責，他以自行開發影像轉換程式進行自動化降階處理後，開放於數位典藏系統。相關作業因資料量過大，造成主機容量滿載，效能變差，故承辦人員將資料移至公務系統中可提供對外服務之伺服器(非個人電腦)，造成院外有心人士得以使用工具軟體或拼圖軟體等方式，操作讀取局部的高階圖檔後加以拼接存取。估計有十萬頁高階圖檔遭外流。

故宮院長蕭宗煌透露，其實此批遭外流3000萬素的文物圖檔，也是故宮下一步開放免費下載的目標，預計三年之內完成。

至於遭淘寶網「賤賣」的文物圖檔，經故宮數位資訊室判斷多為早已提供免費下載的 OPEN DATA。按照「CC授權條款4.0」 ，圖像與文字均無須申請，不限用途，不用付費即可公開使用， 但必須於適當位置標示來源為「國立故宮博物院」。

淘寶網販售的圖檔若是早已公開免費下載的圖檔，是否算侵權？要如何處理？蕭宗煌表示，各大國際博物館皆發生OPEN DATA 遭淘寶網等網站販售圖檔的例子，將參考國際博物館的處理方式，一個月內向立院提出報告。