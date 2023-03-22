台南社區藥局提供6大功能評估 協助預防長者失智失能

社區藥局也能協助評估長者失智失能，台南市衛生局擴大服務量能，結合全市8家藥局，提供65歲以上、包括認知能力、行動能力、營養攝取、視力障礙、聽力障礙、憂鬱傾向等6大生理功能的評估，對於功能退化的民眾，並可以轉介政府資源、社區資源、醫療資源，以利預防與延緩失能。

台南市藥師公會目前可提供這項服務的藥局有：東區：佑丞藥局、晉大藥局。北區：長榮健保藥局。安南區：明杰藥局、建壽藥局、涂逸權藥師藥局。歸仁區：喜樂藥局。官田區：安安藥局隆田店。

台南市藥師公會發言人陳皇宇表示，我國人口老化十分快速，目前全國65歲以上老年人口比率已超過14%，達到「高齡社會」標準，依據2017年國民健康訪問調查，超過84.7％的老人至少罹患1項慢性病，63.8%老人罹患2項慢性病，42.8%老人同時罹患3項或更多的慢性病，這些慢性疾病及合併症不僅造成失能人口大幅增加，其所導致的疾病就醫及長照需求與負擔也隨之遽增。

台南市藥師公會理事長吳振名也表示，藥師的專業不僅只於藥物調劑，很多的藥師也都考取有長照服務人員資格、失智症衛教師資格，對於公衛與疾病防治也都具備充分的專業，台南市政府衛生局在預防及延緩長者失能政策規劃上，為了擴大服務量能，照顧更多的市民長者，結合多家社區藥局藥師，提供評估服務。