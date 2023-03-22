癌友心情鬱卒需要諮商 到這19家醫院有補助

立院近期正在審查「癌症防治法」修正草案，許多病友團體都期盼這次修法能啟動設置新藥基金的，減輕高昂費用對病人及家屬帶來的經濟負擔及心理壓力，也有立委籲請政府應加強癌友心理健康支持服務，畢竟現在諮商也要每小時2、3千元。亞太心理腫瘤學交流基金會提醒，病友可利用心理腫瘤專家在全國19家合約醫療院所開設的「心理諮詢門診補助」，每年最高可申請7200元補助。

這19家合約醫療院所包括馬偕、國泰、北醫附醫、新光、三總、和信、台中榮總、澄清醫院中港分院、童綜合醫院、竹山秀傳醫院、嘉義基 督教醫院、大林慈濟、台南奇美、高雄榮總、花蓮慈濟、花蓮門諾。

亞太心理腫瘤學交流基金會董事長、馬偕紀念醫院精神醫學部資深主治醫師方俊凱指出，有國內研究曾發現，每年每10萬人中約有110名癌症病人自殺，癌症病人自殺率比一般人高10倍之多。與其他國家相比，全球癌症患者自殺風險僅比一般人僅高0.85倍，但有國內調查發現，癌症患者自殺率比一般人高2.47倍，自殺高峰落在剛被診斷癌症的前半年到一年內，罹癌第一年自殺風險是一般民眾的5.5倍，第二年也有3.43倍，顯示醫療品質提升的同時，社會心理層面的照顧卻沒跟上。

方俊凱分析，癌症患者忍受治療副作用的同時，也必須重新調適罹癌對生活、未來造成的不確定性，還要克服因病而生的孤立、標籤化與罪惡感。無論是正在療程中面對病情變化的病人，或是已經進入穩定追蹤期的病人，情緒都需要有抒發管道，但每10個癌症病人當中，只有不到一人會實際向精神科、身心科求助，關鍵原因就是每小時自費2、3千元起跳的諮商診療費用，實在讓人吃不消。

為了及時承接深陷情緒風暴的癌症病人，心理腫瘤基金會主動協同國內19家醫院，提供由心裡腫瘤專家開設的心理諮商諮門診，癌症病人到這些門診求助，每年最高可申請到7200元補助金，大大減輕醫療負擔。有需要的病友或家屬可至「亞太心理腫瘤學交流基金會」官網的「癌友心理諮詢門診費用補助專區」了解更多資訊，或電洽02-2809-5200。

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