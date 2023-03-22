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抗通膨 勞長定調：明年基本工資盡量往調升方向

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長許銘春今天說，站在照顧基層弱勢勞工立場，希望明年基本工資能夠調升。記者葉冠妤/攝影
勞動部長許銘春今天說，站在照顧基層弱勢勞工立場，希望明年基本工資能夠調升。記者葉冠妤/攝影

去年​通膨​率逼近3%，萬物齊漲，行政院長陳建仁日前表態對軍公教明年加薪持正面看法，勞工明年有望調漲​基本工資​嗎？勞動部長許銘春今天說，近年因疫情、烏俄戰爭、地緣政治等因素，通膨問題一直存在，勞動部站在照顧最基層弱勢勞工立場，「希望盡量能往調升方向。」

2023年基本工資月薪為2萬6400元、時薪176元，月薪調幅達4.56%，時薪調幅4.8%。由於明年軍公教加薪幾乎已成定局，調幅更上看3%，外界也關心基本工資是否將連八漲。

今年基本工資第一季工作小組會議預計29日召開，勞資政學將討論當前經濟情勢、經濟數據、各行業狀況等。許銘春今天說，屆時勞資政學將齊聚一堂，討論目前經濟社會情勢、相關經濟數據，但決定要不要調整明年的基本工資，還是得留待第三季再開會研議。

但她坦言，這幾年因為疫情、烏俄戰爭、地緣政治等因素，通膨問題一直還是存在，站在最基層弱勢勞工的立場，還是希望基本工資盡量能夠往調升方向，照顧到邊際勞工。不過，最後還是要看第三季的經濟狀況，會客觀一些。

基本工資調升立場肯定，明年調幅是否有機會大幅調升？許銘春則說，還是要等到第三季看社會經濟數據再做決定，現在還看不出來，這幾年大家也都有一些共識。

基本工資 通膨

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