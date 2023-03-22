禁電子煙今上路 嘉義市2年前超前部署訂自治條例取締18件
新版「菸害防制法」今天上路，嘉義市2021年4月11日率先制定並施行電子煙危害防制自治條例，實施2年來，至今查獲18件，包含販售電子煙或相關器物16件、未滿18歲吸食電子煙2件，超前部署捍衛市民健康。
衛生局說，新法擴大禁菸場所，包含大專院校，同時全面禁止電子煙(含元件)、納管加熱菸 (含元件)，加重罰則等，今天起加強稽查相關場所，提醒吸菸者及營業場所業者多加留意新法規定，一起打造無菸的環境，共同守護國人的健康。
衛生局長廖育瑋表示，新版「菸害防制法」行政院公布施行，衛生局新法施行前，透過稽查人員、志工以掃街巡查加強輔導新法規定，並在各學校及幼兒園、托兒所、社區據點、醫院及職場加強宣導，增強民眾菸害防制認知及遵法性。
廖育瑋說，嘉市2年前率先制定施行電子煙危害防制自治條例，實施2年來，至今取締16件，因應新版菸害防制法上路辦理廢止事宜，電子煙及加熱菸相關規範將依據新版菸害防制法管制。
呼籲民眾新法上路後，衛生局將與中央共同在實體及網路全面查緝電子煙、加熱菸等違法產品，若業者規避、妨礙或拒絕檢查，最高可處5萬元罰鍰，請民眾與業者務必確實遵守相關法規，切勿心存僥倖，並請民眾及早戒菸，贏得健康也減少觸法。
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