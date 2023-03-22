禁電子煙今上路 嘉義市2年前超前部署訂自治條例取締18件

新版「菸害防制法」今天上路，嘉義市2021年4月11日率先制定並施行電子煙危害防制自治條例，實施2年來，至今查獲18件，包含販售電子煙或相關器物16件、未滿18歲吸食電子煙2件，超前部署捍衛市民健康。

衛生局說，新法擴大禁菸場所，包含大專院校，同時全面禁止電子煙(含元件)、納管加熱菸 (含元件)，加重罰則等，今天起加強稽查相關場所，提醒吸菸者及營業場所業者多加留意新法規定，一起打造無菸的環境，共同守護國人的健康。

衛生局長廖育瑋表示，新版「菸害防制法」行政院公布施行，衛生局新法施行前，透過稽查人員、志工以掃街巡查加強輔導新法規定，並在各學校及幼兒園、托兒所、社區據點、醫院及職場加強宣導，增強民眾菸害防制認知及遵法性。

廖育瑋說，嘉市2年前率先制定施行電子煙危害防制自治條例，實施2年來，至今取締16件，因應新版菸害防制法上路辦理廢止事宜，電子煙及加熱菸相關規範將依據新版菸害防制法管制。